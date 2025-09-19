Manifestantes intentaron bloquear el paso de vehículos en edificio de inmigración en Chicago

CHICAGO (AP) — Un grupo de manifestantes intentó el viernes bloquear el paso de vehículos fuera de un edificio federal de control de inmigración situado en los suburbios de Chicago, lo que generó un enfrentamiento con las autoridades, que utilizaron un agente químico para dispersar a la multitud.

Decenas de personas que portaban banderas estadounidenses y carteles con las palabras “Manos fuera de Chicago” se congregaron frente a un edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Broadview, a unos 19 kilómetros (12 millas) al oeste de Chicago.

Algunos manifestantes fueron detenidos mientras nubes blancas del agente químico dispersaban al grupo, permitiendo la entrada y salida de los vehículos, según un video publicado en línea por equipos de televisión locales.

Andre Vasquez, miembro del Concejo Municipal de Chicago presente en la protesta, lo describió como “gas lacrimógeno, un poco de gas pimienta, una mezcla de ambos”.

El ICE puso en marcha una nueva operación este mes estableciendo paradas de tráfico en vecindarios habitados mayoritariamente por inmigrantes y latinos, así como en los suburbios de Chicago.

“Quieren que tengamos miedo”, dijo a los periodistas en el lugar la vicegobernadora demócrata de Illinois, Juliana Stratton, refiriéndose al gobierno del presidente Donald Trump. “Quieren que nos escondamos en nuestros rincones y no hagamos nada... No permitiremos que eso suceda”.

Kat Abughazaleh, quien se postula para el Congreso, dijo que formó una cadena humana con otras personas para intentar impedir el paso de una camioneta antes de que intervinieran las autoridades federales.

“Tenemos carteles, consignas y canciones, y nos tratan como si fuera una zona de guerra”, expresó.

El sitio de Broadview es un edificio de dos pisos que se ha utilizado para retener temporalmente a inmigrantes antes de que sean detenidos o deportados. Las ventanas están cubiertas con tablas. Los manifestantes, incluidas monjas católicas que rezan durante vigilias, se han reunido periódicamente en el lugar.

Últimamente, activistas y líderes locales han prometido mostrarse desafiantes en respuesta a las medidas del gobierno mientras intentan disuadir a los agentes, advertir a los residentes y mantener la atención en el asesinato de un hombre, perpetrado por un agente de inmigración la semana pasada.

Las autoridades dijeron que los agentes perseguían a un hombre con antecedentes de conducción imprudente que ingresó ilegalmente al país. Dijeron que Silverio Villegas González evadió el arresto y arrastró a un oficial con su vehículo. El gobierno declaró que el agente disparó porque temía por su vida.

El reportero de The Associated Press Ed White en Detroit contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.