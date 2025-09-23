Lula da Silva criticó los aranceles "políticos" de Trump y busca diálogo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este lunes al mandatario estadounidense Donald Trump de imponer un "increíble" arancel del 50 % a productos brasileños por motivos políticos y no comerciales, y afirmó que, pese a esa postura hostil, está dispuesto a reunirse con Trump durante su primera visita a Estados Unidos desde la medida punitiva.

"En el momento en que el presidente Trump quiera hablar de política, yo también conversaré de política", dijo Lula en una entrevista al canal estadounidense PBS. El presidente brasileño recordó que nunca antes habían dialogado porque, según él, Trump optó por "construir una relación con Jair Bolsonaro, y no una relación con el pueblo brasileño", decisión que calificó como un error.

El mandatario brasileño se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde abrirá el debate de líderes este martes.

Al ser consultado sobre las tarifas aplicadas a Brasil, Lula consideró "increíble" la postura del presidente estadounidense y señaló que se trata de un asunto político más que comercial.

"Un jefe de Estado debe mantener relaciones con otro jefe de Estado, independientemente de su posición política. Estos son dos países importantes, las mayores democracias y economías de América. Por lo tanto, es muy importante que tengamos una relación civilizada", enfatizó Lula.