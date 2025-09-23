Lula da Silva criticó los aranceles "políticos" de Trump y busca diálogo
El mandatario brasileño se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
23/09/2025 | 06:45Redacción Cadena 3
FOTO: Luiz Inácio Lula da Silva
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este lunes al mandatario estadounidense Donald Trump de imponer un "increíble" arancel del 50 % a productos brasileños por motivos políticos y no comerciales, y afirmó que, pese a esa postura hostil, está dispuesto a reunirse con Trump durante su primera visita a Estados Unidos desde la medida punitiva.
"En el momento en que el presidente Trump quiera hablar de política, yo también conversaré de política", dijo Lula en una entrevista al canal estadounidense PBS. El presidente brasileño recordó que nunca antes habían dialogado porque, según él, Trump optó por "construir una relación con Jair Bolsonaro, y no una relación con el pueblo brasileño", decisión que calificó como un error.
El mandatario brasileño se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde abrirá el debate de líderes este martes.
Al ser consultado sobre las tarifas aplicadas a Brasil, Lula consideró "increíble" la postura del presidente estadounidense y señaló que se trata de un asunto político más que comercial.
"Un jefe de Estado debe mantener relaciones con otro jefe de Estado, independientemente de su posición política. Estos son dos países importantes, las mayores democracias y economías de América. Por lo tanto, es muy importante que tengamos una relación civilizada", enfatizó Lula.
Lectura rápida
¿Qué criticó Lula da Silva?
Lula da Silva criticó los aranceles del 50 % impuestos por Trump a productos brasileños, asegurando que son motivos políticos.
¿Quién es el mandatario brasileño?
El mandatario es Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente de Brasil.
¿Cuándo realizó estas declaraciones?
Lula hizo estas afirmaciones este lunes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.
¿Dónde se encuentra Lula actualmente?
Lula da Silva se encontraba en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
¿Por qué es importante la relación entre Brasil y Estados Unidos?
Lula destacó la importancia de mantener relaciones diplomáticas entre las dos mayores democracias y economías de América.
[Fuente: Noticias Argentinas]