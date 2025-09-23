Juez británico condena a solicitante de asilo a 12 meses por agresión sexual

LONDRES (AP) — Un juez británico sentenció el martes a un solicitante de asilo a 12 meses de prisión por agredir sexualmente a una mujer y a una niña de 14 años, cargos que desataron una ola de protestas furiosas contra los migrantes en todo Reino Unido.

El ciudadano etíope Hadush Gerberslasie Kebatu fue declarado culpable de cinco delitos, incluidos agresión sexual, incitación a una menor a participar en actividades sexuales y acoso.

El arresto y procesamiento de Kebatu provocaron que miles de personas protestaran frente al Bell Hotel en Epping, al noreste de Londres, donde se alojaba junto con otros migrantes recién llegados. Múltiples protestas dirigidas a otros hoteles que albergan migrantes siguieron en otras ciudades y pueblos británicos, con algunas manifestaciones a las que asistieron activistas de extrema derecha.

Los fiscales dijeron que Kebatu, de 41 años, había llegado a Inglaterra en barco poco más de una semana antes de que se acercara a la niña de 14 años, intentara besarla y pusiera su mano en el muslo de la niña durante incidentes en Epping.

Kebatu expresó su deseo de ser deportado después de cumplir su tiempo en prisión, según se comentó en la vista.

El juez de distrito Christopher Williams afirmó que Kebatu “no podría haber anticipado” que sus acciones causarían protestas masivas. “Usted no podría haber anticipado que su comportamiento delictivo como solicitante de asilo alojado en el Bell Hotel causaría tal respuesta del público”, afirmó. “Particularmente en Epping, pero también en todo Reino Unido, resultando en manifestaciones masivas y temor de que los niños en Reino Unido no estén seguros”.

Las tensiones han estado latentes durante mucho tiempo sobre la política del gobierno británico de utilizar hoteles para alojar a migrantes que están esperando una decisión sobre su estatus de asilo. Los críticos dicen que le cuesta a los contribuyentes millones de libras, mientras que los hoteles se convierten en puntos de conflicto en las comunidades y los migrantes se sienten atacados por la población local.