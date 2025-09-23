En vivo

Josh Hart, de los Knicks, agravó lesión en el dedo y usará férula esta temporada

Josh Hart, el jugador de los Knicks, confirmó que agravó una lesión en su dedo y empleará una férula. A pesar de ello, se mostró decidido a ayudar al equipo en la próxima temporada.

23/09/2025 | 14:05Redacción Cadena 3

FOTO: Knicks: Josh Hart dice que agravó lesión en el dedo y usará férula esta temporada

GREENBURGH, Nueva York, EE.UU. (AP) — El delantero Josh Hart dijo que recientemente agravó una lesión en un dedo y espera usar una férula esta temporada con los Knicks de Nueva York.

Hart se sometió a un procedimiento en el dedo anular derecho en julio después de sufrir la lesión durante los playoffs. Después de tomarse un tiempo libre tras eso, comentó que se lastimó el dedo nuevamente mientras se preparaba para el campamento de entrenamiento de Nueva York que comienza el miércoles.

“Así que probablemente solo usaré una férula esta temporada e intentaré arreglarlo de nuevo el próximo verano”, expresó Hart.

Hart manifestó que odia llevar cualquier cosa en las manos, pero quería retrasar la cirugía para poder estar en la cancha. Reconoció que podría tener que considerarlo si la férula afecta su juego.

“No pienso mucho en eso. Solo trato de salir y jugar como juego y si no puedo jugar como juego y ser agresivo y tener esa mentalidad de dureza con la que normalmente juego, entonces tengo que encontrar un camino diferente”, dijo Hart, añadiendo que se dio cuenta de que la lesión inicial era peor de lo que pensaba.

“Pero ahora mismo la expectativa completa es simplemente salir y disputar esta temporada y ayudar a este equipo a tener éxito”, afirmó.

Hart estableció un récord de franquicia la temporada pasada con nueve triples-dobles.

Lectura rápida

¿Qué sumó Josh Hart? Usará una férula debido a una lesión en el dedo.

¿Quién es el protagonista? Es Josh Hart, jugador de los Knicks.

¿Cuándo se agravó la lesión? Ocurrió recientemente, mientras se preparaba para el campamento de entrenamiento.

¿Dónde sucedió? En Greenburgh, Nueva York.

¿Por qué usa férula? Para proteger el dedo y ayudar en su recuperación durante la temporada.

[Fuente: AP]

