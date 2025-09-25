En vivo

Financiamiento electoral: declaran culpable al ex presidente francés Sarkozy

Un tribunal de París halló culpable al ex mandatario europeo en un caso de financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2007 con dinero del gobierno libio.

25/09/2025 | 05:55Redacción Cadena 3

FOTO: Expresidente francés Sarkozy, culpable de algunos cargos en caso de financiación electoral en Libia

PARÍS (AP) — Un tribunal de París declaró el jueves al ex presidente francés Nicolas Sarkozy culpable de algunos, pero no de todos, los cargos que se le imputaban en un juicio por el presunto financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2007 con dinero del gobierno del entonces líder libio Moammar Gadhafi.

La corte seguía exponiendo su fallo y por el momento no ha emitido una sentencia contra Sarkozy, de 70 años. Eso podría ocurrir más tarde el jueves.

Sarkozy puede recurrir el veredicto de culpabilidad, lo que suspendería cualquier condena a la espera de la resolución de la apelación.

Lectura rápida

¿Qué? El ex presidente Nicolas Sarkozy fue declarado culpable de algunos cargos en un juicio por financiamiento ilegal.

¿Quién? El ex presidente francés, Nicolas Sarkozy.

¿Cuándo? La declaración de culpabilidad se produjo el jueves.

¿Dónde? En un tribunal de París.

¿Cómo? Se determinó que recibió financiamiento ilegal de Moammar Gadhafi.

¿Por qué? Se investigó el presunto financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2007.

[Fuente: AP]

