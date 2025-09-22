Enfrentamientos entre bandas dejan 14 presos muertos y varios fugados en Ecuador

QUITO (AP) — Un enfrentamiento entre bandas criminales en una cárcel del sur de Ecuador dejó el lunes 14 fallecidos y 14 heridos y un número aún indeterminado de reclusos fugados.

El coronel William Calle, comandante de la Zona 7, dijo a la prensa que durante la madrugada se escucharon tiros y detonaciones en la cárcel de Machala —373 kilómetros al sur de la capital— donde también “se produjo la muerte de un custodio penitenciario con varios impactos de bala y el secuestro de varios uniformados” que fueron liberados poco después.

Destacó que tras la intervención de unidades especiales de la policía, 13 presos “fueron recapturados en calles cercanas a la cárcel, aunque no hay un número exacto de fugados” y precisó que se “ha retomado el control del centro penitenciario”. Explicó que el hecho se produjo por el enfrentamiento entre integrantes de bandas rivales.

Las autoridades atribuyen los motines y masacres al interior de las cárceles a las disputas entre bandas criminales por el control de esos lugares y por el dominio de rutas de exportación de drogas y territorios de distribución al interior del país.

Ecuador afronta desde 2021 la peor ola de violencia propiciada por bandas locales aliadas con cárteles de Colombia y México, según las autoridades. Desde entonces, se han producido más de una docena de enfrentamientos en los centros penitenciarios que han dejado alrededor de 500 fallecidos.

En lo que va del año, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, se han registrado 5.278 homicidios, más de 1.000 muertes por debajo de las cifras del año pasado, lo que las autoridades han indicado que es producto de la presencia conjunta de militares y policías en las prisiones y en las calles en medio de la vigencia de un decreto de conflicto armado interno firmado a inicios de 2024.

La tasa de homicidios en Ecuador el año pasado fue de 47,25 muertes por cada 100.000 habitantes, según las autoridades, lo que ubicó al país entre las naciones más violentas de la región.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la cárcel de Machala? Un enfrentamiento entre bandas criminales dejó 14 muertos y 14 heridos, además de varios reclusos fugados.

¿Quién informó sobre el hecho? El coronel William Calle, comandante de la Zona 7, brindó detalles a la prensa sobre el enfrentamiento.

¿Cuántos reclusos fueron recapturados? 13 reclusos fueron recapturados en calles cercanas a la cárcel tras la intervención de unidades especiales de la policía.

¿Qué causa se atribuye a estas violencias? Las disputas entre bandas criminales por el control de las cárceles y las rutas de exportación de drogas.

¿Cómo ha afectado la violencia a Ecuador? Desde 2021, más de 500 personas han fallecido en enfrentamientos en las cárceles, siendo una de las naciones más violentas de la región.