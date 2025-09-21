El papa León XIV lanzó un fuerte mensaje por la paz en Medio Oriente
El Sumo Pontífice se refirió a las imágenes de los palestinos que huyeron de la ciudad de Gaza tras la orden de evacuación del ejército israelí.
21/09/2025 | 09:19Redacción Cadena 3
FOTO: El Papa lamenta que pueblos enteros se ven aplastados por la violencia y la indiferencia. (Foto: Redes)
El papa León XIV, luego de la tradicional oración del Ángelus de este domingo, hizo un nuevo y conmovedor llamado por la paz en Oriente Medio, una “tierra martirizada”. El Sumo Pontífice se refirió a las imágenes de los palestinos que huyeron de la ciudad de Gaza tras la orden de evacuación del ejército israelí.
El líder de la Iglesia Católica se dirigió a las asociaciones católicas que manifestaron su compromiso con la población de la Franja de Gaza y que estuvieron presentes en la Plaza de San Pedro. El Papa expresó su aprecio por la iniciativa de dichas agrupaciones, las cuales “en toda la Iglesia expresan cercanía a los hermanos y hermanas que sufren en esa tierra martirizada”.
En su discurso, León XIV fue contundente: "Con ustedes y con los pastores de las Iglesias de Tierra Santa repito: no hay futuro basado en la violencia, en el exilio forzoso, en la venganza. Los pueblos necesitan paz: quien los ama de verdad, trabaja por la paz”.
Además, el Papa saludó a los peregrinos de distintas diócesis, así como a los sacerdotes de la Compañía de Jesús. También, brindó un especial recuerdo a los enfermos de Alzheimer y a quienes padecen ataxia, en el marco del Día Mundial de ambas enfermedades. Por último, saludó a distintas agrupaciones y fundaciones que se encontraban en la Plaza de San Pedro.
Lectura rápida
¿Qué mensaje dio el papa León XIV? Lanzó un llamado por la paz en Medio Oriente, rechazando la violencia y el exilio forzoso.
¿A quiénes se dirigió el Papa? Se dirigió a asociaciones católicas y a los peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro.
¿Qué enfatizó el Papa sobre la violencia? Afirmó que no hay futuro basado en la violencia, la venganza o el exilio forzoso.
¿Qué recordó el Papa en su discurso? Hizo un recuerdo especial a los enfermos de Alzheimer y a quienes tienen ataxia.
¿Cuándo se realizó este evento? El evento ocurrió durante la oración del Ángelus de un domingo de septiembre de 2025.
[Fuente: Noticias Argentinas]