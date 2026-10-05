FOTO: Rusia carga responsabilidades a Ucrania por costos de la guerra.

Buenos Aires, 5 octubre (NA) — Ucrania es considerada responsable de la intensificación del conflicto con Rusia, así como de la ampliación de los objetivos atacados, según lo declarado por el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

Peskov recordó, durante una conferencia de prensa citada por el sitio Actualidad RT, las reiteradas afirmaciones del presidente ruso, Vladímir Putin, quien señaló que fue el régimen de Kiev el que amplió la lista de objetivos relacionados con la economía civil de la Federación Rusa.

"Y lo que nuestras Fuerzas Armadas están haciendo ahora es una venganza por ello. Ucrania debe pagar y, sin duda, pagará un precio por estas acciones", afirmó Peskov.

El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que se intensificarán los ataques dirigidos a instalaciones militares, empresas del complejo militar-industrial y otras infraestructuras conectadas a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Esta decisión surge tras las declaraciones de Volodímir Zelenski sobre un posible incremento de los ataques contra refinerías rusas.

El ministerio ruso subrayó que estas acciones son una respuesta a lo que califica como actos terroristas del régimen de Kiev.

Acusaciones

Moscú acusó a Ucrania de intentar perturbar las elecciones a la Duma Estatal mediante agresiones a objetivos civiles en Rusia, recordando que los ataques con misiles y drones contra comisiones electorales resultaron en la muerte de seis personas.

El comunicado del organismo oficial enfatiza que la responsabilidad por las consecuencias de esta escalada recae "únicamente" sobre Zelenski, a quien el Ministerio de Defensa atribuye la "plena responsabilidad personal y política" por la situación.

Moscú también acusó a Kiev de llevar a cabo ataques sistemáticos contra la población civil de las provincias rusas fronterizas, mientras lanza oleadas de vehículos aéreos no tripulados contra Moscú y su periferia.

Los drones y misiles ucranianos alcanzan automóviles, viviendas, zonas de ocio, centros comerciales y otras instalaciones civiles, causando víctimas entre la población, sostiene Moscú.

Zelenski asegura que Rusia intensificará sus ataques contra Ucrania antes de las elecciones en Estados Unidos

El presidente Volodímir Zelenski expresó su opinión de que Rusia aumentará sus ataques contra Ucrania a medida que se acerquen las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

"La táctica de Putin consiste en escalar el conflicto tanto como sea posible, y lo hará. Y a medida que se acerquen las elecciones de mitad de mandato de Trump, lo hará cada vez más", declaró el mandatario en una entrevista con el diario El País de Madrid.

Agencia NA