Coco Gauff lamenta su temprana eliminación en Wimbledon, pero mira hacia el futuro

LONDRES (AP) — Coco Gauff, antes de comenzar su participación en Wimbledon, reflexionó sobre su memorable actuación en el torneo hace seis años, cuando alcanzó los cuartos de final a los 15 años y sus expectativas de volver al All England Club.

En una entrevista con The Associated Press, comentó sobre su experiencia: “Cuando veo videos de ese momento, no siento que sea yo. Fue como un sueño. Siempre guardaré los recuerdos de esa etapa, y eso alimentó mi confianza en que puedo competir a alto nivel y vivir mi sueño”.

“Sin duda, ese momento tendrá un lugar especial en mi vida. Me encantaría ganar este torneo como un cierre de ciclo”, agregó Gauff. “Siento que eso podría marcar el inicio de un nuevo camino, aunque no quiero que esto signifique que es el final, ya que aún tengo mucho por delante”.

Sin embargo, el camino de Gauff en esta edición de Wimbledon terminó abruptamente. La número dos del mundo quedó eliminada en la primera ronda, tras perder 7-6 (3), 6-1 frente a Dayana Yastremska en la cancha No. 1. Durante el partido, Gauff enfrentó dificultades con su servicio, acumulando nueve dobles faltas y más de dos docenas de errores no forzados, mientras que los golpes sólidos de Yastremska la dejaron sin respuestas.

La derrota marcó una salida desafiante para Gauff, quien venía de ganar el Abierto de Francia, donde derrotó en la final a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, en un duro enfrentamiento.

“Sufrí bastante en el vestuario porque no me gusta perder. Mi equipo me apoya diciendo que hice un buen trabajo en Roland Garros y que no debería estar muy triste. Frases así”, admitió Gauff tras el partido.

Aun deseando avanzar y concentrarse en el futuro, la tenista de 21 años no pudo ocultar su decepción. En su conferencia de prensa, se le escaparon algunas lágrimas cuando confiesa sentirse “un poco decepcionada por cómo jugué hoy”.

Es interesante recordar que, desde su notable debut en 2019, que incluyó una victoria sobre Venus Williams, Wimbledon ha sido el escenario donde Gauff no ha podido brillar tanto en comparación con otros Grand Slam.

Yastremska opinó sobre el estilo de juego de Gauff, sugiriendo que es “significativamente más fuerte en canchas de arcilla y dura que en césped”. Esta es la segunda vez en los últimos tres años que Gauff cae en la primera ronda de Wimbledon, y nunca ha superado la cuarta ronda en el césped inglés, mientras que en otros torneos importantes ha llegado, al menos, a las semifinales.

Su primer trofeo de Grand Slam llegó en el Abierto de Estados Unidos en 2023, en canchas duras, cuando tenía solo 19 años. Ya había sido subcampeona en 2022 en el Abierto de Francia, logrando un avance notable este año al alcanzar la cima.

La controversia por los comentarios “poco profesionales” de Sabalenka fuentes del partido final de hace un mes en París fue un tema muy comentado, y Gauff y Sabalenka intentan dejar atrás esa situación.

“Me sentí un poco abrumada por todo lo que sucedió después”, dijo Gauff, “y no tuve el tiempo suficiente para celebrar y volver a enfocarme”.

La transición de entrar a la temporada de césped después de Roland Garros no es fácil. De hecho, ha pasado casi una década desde que una mujer ha logrado ganar ambos torneos en la misma temporada, un logro hecho por Serena Williams.

Al finalizar la jornada, Gauff expresó su deseo de concentrarse en el circuito de canchas duras que se avecina en América del Norte, que culminará en su viaje a Nueva York a finales de agosto.

“No pensaré en esto por mucho tiempo, ya que quiero hacerlo bien en el Abierto de Estados Unidos. Tal vez perder en la primera ronda no sea lo peor que podría haberme pasado, porque me da tiempo para reiniciar”, concluyó.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.