ABC suspendió el programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk

La cadena de televisión estadounidense ABC anunció hoy la suspensión “indefinida” del programa “Jimmy Kimmel Live!”, tras los polémicos comentarios de su presentador sobre el activista conservador e influencer Charlie Kirk, quien fue asesinado el 10 de septiembre.

Nexstar Media Group, Inc., propietario y socio de varias estaciones afiliadas a la cadena ABC, informó que los canales bajo su gestión dejarán de transmitir el programa a partir del episodio de la noche de este miércoles.

Nexstar, el grupo de televisión local más grande de Estados Unidos, opera más de 200 estaciones que alcanzan a unos 220 millones de personas. En un comunicado, la empresa afirmó: “Nexstar rechaza enérgicamente los recientes comentarios del señor Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC”.

Los comentarios de Kimmel sobre la muerte de Kirk “resultan ofensivos e insensibles en un momento crítico del discurso político nacional, y no creemos que reflejen la diversidad de opiniones, perspectivas o valores de las comunidades locales en las que operamos”, afirmó Andrew Alford, presidente de la división de radio y televisión de Nexstar.

Poco después de la publicación del comunicado, el canal NBC News citó a un portavoz de ABC, quien declaró que “'Jimmy Kimmel Live!' será suspendido indefinidamente”.

En sus comentarios realizados durante el monólogo del lunes por la noche, Kimmel sugirió que Tyler Robinson, el sospechoso del asesinato de Kirk, podría haber sido un republicano pro-Trump.

“La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de tildar a este muchacho, que asesinó a Charlie Kirk, de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible para sacar provecho político”, aseguró Kimmel.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios de su Administración responsabilizaron a la “izquierda radical” por la muerte de Kirk, al tiempo que rechazaron el argumento de los demócratas de que la violencia política proviene de ambos lados.

Horas antes de este miércoles, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, advirtió en una entrevista que podría tomar contra el gigante del entretenimiento Disney y su filial ABC por los comentarios, incluida la posible revocación de licencias de estaciones afiliadas a la cadena.

Por su parte, Anna Gómez, la única comisionada demócrata de la FCC, criticó en X la postura de Carr, señalando que “un acto inexcusable de violencia política por un individuo perturbado nunca debe usarse como justificación para una censura más amplia o el control”.

Agregó que “esta Administración está utilizando cada vez más el peso del poder gubernamental para suprimir la expresión legal”.

“¡Jimmy Kimmel en vivo!” es uno de los programas nocturnos de entrevistas más reconocidos a nivel nacional en Estados Unidos, señala un cable de la agencia de noticias Xinhua.