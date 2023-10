Juan Fernández Lobbe: "Terminar con una medalla colgada es importante".

Los Pumas cayeron el viernes pasado ante los All Blacks por 44-6 en las primeras semifinales del Mundial de Rugby por lo que tendrá que jugar el partido por el bronce ante el ganador entre Sudáfrica e Inglaterra.

De cara a este partido, Juan Fernández Lobbe, el entrenador asistente y ex jugador de Los Pumas, declaró: “Es un partido muy importante. Salir, hacer un buen partido, mejorar lo de este fin de semana. Terminar con la medalla colgada por lo que esto le da a este grupo. Es el último partido; me parece que la misma determinación en mi voz es la de todos.”

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“La decepción es muy, muy grande. Veníamos a querer jugar la final y no se pudo. El equipo tiene muy claro, y ayer lo dejó claro, que terminar con una medalla colgada es importante", agregó Llobe.

“No es lo mismo perder o ganar con tu selección; a nadie le gusta perder. Después llegará el análisis y dirás en un mes, terminé tercero, me repuse de una semifinal con un gran equipo de los All Blacks. Me recuperé y gané un tercer puesto. Hablaría de un ladrillo más en la construcción de este equipo, de un equipo que aprende de sus errores.”

“Tuve la suerte de tener las dos sensaciones (ganó un tercer puesto en 2007, terminó cuarto en 2015) y no son lo mismo", recordó Llobe de su etapa de jugador de Los Pumas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Es un equipo que confió en las herramientas que tiene, en lo que tiene a su alcance para estar en la mejor manera. Lo que tiene el rugby en este nivel, a veces no te salen las cosas bien y equipos como Nueva Zelanda aprovechan esos momentos”, declaró el asistente con respecto al partido ante los All Blacks.

“El primer tiempo se jugó como queríamos jugarlo, con determinación, jugando donde queríamos jugar, pateando a donde queríamos patear. Pero hubo uno, dos momentos que no fueron buenos. Tácticamente, el equipo estuvo, técnicamente hubo situaciones. Es seguir insistiendo en el detalle. La sensación es que el equipo tenía claro cómo quería jugar y lo pudo hacer en el primer tiempo. Una Copa del Mundo amplifica todo. Contra un equipo tres veces campeón mundial que sabe lo que tiene que hacer".

“Fueron 180 segundos en que pasaste de 15-6 a 27-6. Un scrum en el fin del primer tiempo... scrum, line, nos marcan un try. Salida, knock-on, try. En el primer tiempo tuviste buenas acciones, pero no se pudieron concretar", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De cara al duelo por el bronce, Llobe declaró: "Creo que ninguno anunció su retiro. Van a estar las 23 personas que creamos estén mejor preparados para el cierre del Mundial. Prepararlos para otra final, que este equipo la quiere ganar. Por ahora, que sepa, no hay ningún jugador descartado.”

“Estoy convencido que el equipo tiene el foco y determinación para salir a tener un excelente partido y ganar el viernes. Se los vi en la cara, en las expresiones y lo pude sentir", agregó.

Informe de Hernán Funes.