Los All Blacks recordaron su homenaje a Maradona antes del duelo ante Los Pumas

Los All Blacks recordaron en sus redes sociales el homenaje que le rindieron a Diego Maradona en 2020 en la previa del partido ante Los Pumas por las semifinales del Mundial.

La cuenta de Instagram @allblacks publicó de manera sugerente un video de cuando los jugadores del equipo neozelandés le regalaron una camiseta del equipo que llevaba inscripto el número 10 y el apellido Maradona en su dorsal.

/Inicio Código Embebido/

A special gesture from the All Blacks to Argentina ??#AllBlacks #ARGvNZL pic.twitter.com/hshdjsLmAB