Las 10 frases más destacadas de Milei en su mano a mano con Cadena 3
El Presidente está en Córdoba para lanzar la campaña de LLA de cara a las elecciones legislativas y fue entrevistado junto a Gonzalo Roca por Sergio Suppo, director periodístico de la emisora.
19/09/2025 | 16:50Redacción Cadena 3
FOTO: Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba.
El presidente Javier Milei brindó declaraciones exclusivas a Cadena 3 tras hablar ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en el marco de sus 125 años. El mandatario abordó temas clave como la reestructuración política de su gobierno tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.
En la entrevista con esta emisora, el Presidente se mostró acompañado de Gonzalo Roca, primer candidato de La Libertad Avanza en Córdoba.
• Las principales frases de Milei con Cadena 3
-Schiaretti es un mentiroso. Dice que va aumentar el gasto público y a la vez mantener el equilibrio fiscal. Nos va a romper la cabeza con la inflación.
-Estoy muy tranquilo con el caso Andis, somos un gobierno muy honesto.
-No le quitamos la asistencia a nadie que le corresponda tenerla.
-Lo mejor empezará después del 26 de octubre, la gente determinará el resultado de la elección.
-Estamos con muchas mesas de diálogo con los distintos gobernadores.
-Las elecciones distritales no predicen bien lo que pasa a nivel nacional.
-Es la primera vez que una fuerza libertaria tiene un resultado de esta magnitud en la provincia de Buenos Aires.
-Buenos Aires siempre fue un distrito bastión del peronismo. Hay que saber mirar los números y seducir a quienes no fueron a votar.
-Del lado del frente hay personas (en referencia al kirchnerismo) que quieren destruir al país con tal de volver al poder, eso da mucha volatibilidad en el mercado.
-Bajamos la inflación y, gracias a Capital Humano, hay doce millones de personas que salieron de la pobreza.
