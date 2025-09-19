En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

La Última Jugada

Riestra vs. Gimnasia

La Plata

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Milei en Cadena 3

Las 10 frases más destacadas de Milei en su mano a mano con Cadena 3

El Presidente está en Córdoba para lanzar la campaña de LLA de cara a las elecciones legislativas y fue entrevistado junto a Gonzalo Roca por Sergio Suppo, director periodístico de la emisora.

19/09/2025 | 16:50Redacción Cadena 3

FOTO: Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

El presidente Javier Milei brindó declaraciones exclusivas a Cadena 3 tras hablar ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en el marco de sus 125 años. El mandatario abordó temas clave como la reestructuración política de su gobierno tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. 

En la entrevista con esta emisora, el Presidente se mostró acompañado de Gonzalo Roca, primer candidato de La Libertad Avanza en Córdoba.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Las principales frases de Milei con Cadena 3

-Schiaretti es un mentiroso. Dice que va aumentar el gasto público y a la vez mantener el equilibrio fiscal. Nos va a romper la cabeza con la inflación.

-Estoy muy tranquilo con el caso Andis, somos un gobierno muy honesto.

-No le quitamos la asistencia a nadie que le corresponda tenerla.

-Lo mejor empezará después del 26 de octubre, la gente determinará el resultado de la elección.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-Estamos con muchas mesas de diálogo con los distintos gobernadores.

-Las elecciones distritales no predicen bien lo que pasa a nivel nacional.

-Es la primera vez que una fuerza libertaria tiene un resultado de esta magnitud en la provincia de Buenos Aires.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-Buenos Aires siempre fue un distrito bastión del peronismo. Hay que saber mirar los números y seducir a quienes no fueron a votar.

-Del lado del frente hay personas (en referencia al kirchnerismo) que quieren destruir al país con tal de volver al poder, eso da mucha volatibilidad en el mercado.

-Bajamos la inflación y, gracias a Capital Humano, hay doce millones de personas que salieron de la pobreza.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho