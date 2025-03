Pirata de alma: Belgrano fué su inspiración para ser independiente y autónomo

Gastón Spotti-Cajal tiene 26 años y entre los hinchas de Belgrano es conocido como “El Chad” luego de que un video suyo a la salida de la cancha se volviera viral.

Su personalidad magnética y desenfrenada ha conquistado el corazón de todos en las redes sociales y pese a que, como buen hincha del club de sus amores, a veces no está a gusto con lo que pasa en los partidos, es una de las personas más queridas por los jugadores y el cuerpo técnico.

Gastón tiene síndrome de Down, y empezó a ir a la cancha gracias a su cuñado Javier, quien lo llevó por primera vez. Así se hizo socio del “Pirata” y se propuso no faltar a ningún encuentro. Sin embargo, un día que Javier no lo podía llevar, su hermana Lucía le dijo “si te animas a ir solo, yo te llevo”. Desde ese día comenzó a asistir a cada partido con total independencia y libertad, sin depender de nadie más.

“Gastón tiene su red de apoyo en la familia y también los hinchas de Belgrano son parte del apoyo porque él los ama”, afirma Lucía.

Pero, “El Chad” es mucho más que un personaje viral y un hincha apasionado del Celeste. Actualmente trabaja como mozo en el local de comida “El Mordisco” y anteriormente también lo hizo en el restaurante “Ñato” y en el Albergo Ético de Carlos Paz. Incursionó en el mundo del arte, fue guardavida, es jugador de Futsal del equipo Empate, con el que salió campeón en la última Copa Sudamericana, y vende frutos secos en la Municipalidad de Córdoba como una forma de incrementar sus ingresos para pagar su cuota de socio y poder manejarse de manera independiente.

FOTO: Gastón "El Chad" Spotti Cajal, junto a su mamá Verónica Cajal, su hermana Lucía y Flavia Irós.

Otra de sus hermanas, Carolina, le diseñó un sistema para que pueda llevar la contabilidad de sus ingresos y egresos y así manejar su propio dinero sin depender de otros.

Lucía describe la personalidad de Gastón como “genuina” y magnética. “Siempre atrajo a la gente, a las cámaras. Es un rockstar”, afirma.

Si bien para muchos es difícil comprender al Chad cuando habla, él comprende a todos y desarrolló varias técnicas de comunicación aumentativa para que los demás lo puedan entender.

Este viernes 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down y el mensaje de Lucía es “ellos pueden”. “Hay que darles el espacio, nada más, y la confianza”, concluye.

El mensaje de la familia es claro: “Que los dejen ser. Tienen todas las herramientas, solamente hay que acompañarlos”, enfatiza Lu, reflejando el deseo de fomentar una sociedad más comprensiva hacia las personas con síndrome de Down, para que puedan desarrollar su plena autonomía.

FOTO: Gastón "El Chad" Spotti Cajal, uno de los hinchas más queridos de Belgrano

120 años de Belgrano y el sueño de “El Chad”

Este miércoles además el “Pirata” está celebrando sus 120 años de historia, para El Chad esta fecha no pasa desapercibida.

Gracias a su impronta y su personalidad ha establecido vínculos con varios jugadores del plantel.

Por caso, hace un tiempo Compagnucci le regaló una remera firmada y hasta se acercó al bar donde trabaja para saludarlo. Así como el ex director técnico Juan Cruz Real, quien en su momento también le regaló una camiseta firmada por todo el plantel.

El próximo 23 de abril, Gastón cumple 27 años y uno de sus deseos es que en el partido que se celebre en Alberdi, cerca de esa fecha, el club lo salude. ¿Se podrá?