¿Otra vez sopa?

Por Alberto Lotuf

La escapada del dólar y la subida del riesgo país envían un mensaje claro del mercado al gobierno nacional. No solo hay un problema económico, sino que también hay mala praxis política. El discurso mesurado de Javier Milei tras la derrota en la provincia de Buenos Aires sugiere un posible cambio que no se está concretando, lo que se refleja en las sucesivas derrotas parlamentarias que sufre La Libertad Avanza.

La seguidilla de errores abarca desde nacionalizar una elección local, como la de Buenos Aires, hasta desdibujar al PRO, casi destruyéndolo, y marginar a sus votantes. Se suman medidas impopulares como el veto a universidades, discapacidad, el Garrahan y, sobre todo, un discurso confrontativo que ha perjudicado el diálogo con los gobernadores e impactado en el Congreso.

La pregunta que surge, más allá del resultado de octubre, es cómo hará el gobierno para sostener su idea de equilibrio fiscal si el Congreso le sigue aprobando medidas que, aunque en algunos casos provengan de ideas nobles, erosionan el valor que más pregona el oficialismo: el equilibrio en el gasto. El Congreso va por más. El 30 de septiembre, los diputados deberán dictaminar sobre el proyecto de ley que reglamenta los DNU, los decretos de necesidad y urgencia.

Si se aprueban los DNU, estos no regirán de manera permanente, sino solo por 90 días, perdiendo fuerza al cumplir ese plazo. Esto debilita a Milei en su capacidad para impulsar proyectos de ley y cambios por DNU, obligándolo a dialogar más con el Congreso, algo que ha fallado en el último año. Esta situación complicará aún más la gestión, especialmente por errores propios, en un Congreso que parece decidido a no ceder.

Es sorprendente cómo se ha peleado con todos. ¿Qué pensaba que era la política? ¿Hacer lo que uno quiere? Eso es un rasgo de autoritarismo. La derrota en diputados es evidente: 181 votos para rechazar el veto a la ley de Garrahan y 174 votos para rechazar el veto a la ley de presupuesto universitario. En ambos casos, los diputados y senadores de la oposición superaron los dos tercios necesarios. Esta situación es una señal roja para cualquier presidente.

Con dos tercios se puede destituir a un juez supremo de la Corte o enviar a un presidente a su casa. En su discurso, Milei parece centrarse en el núcleo duro y olvidar al votante independiente, un sector que no quiere ni al kirchnerismo ni al radicalismo. Este grupo busca opciones que reflejen valores liberales, pero con gestión, diálogo y consenso. Si no se les convence, se abstienen, como ocurrió en la última elección.

Un colega en La Nación menciona que el problema es más que político; es un problema de un diván. La gente no fue a votar como una forma de protesta. Se quedó en casa, viendo televisión. Estaremos atentos al viaje de Milei a Estados Unidos. Si hay una reunión con Trump, no será en la Casa Blanca, sino en instalaciones de Naciones Unidas. ¿Nos prestará algún dinero el gobierno de Estados Unidos? Hace años que se habla de un posible préstamo de gobierno a gobierno, como fue el caso de México durante el efecto tequila.

Sin embargo, México era un socio comercial, lo es junto a Canadá, en un mercado común en el norte del continente. ¿Argentina es socia de Estados Unidos? Se compra y se vende, y aunque hay dos presidentes con buena relación, la afinidad ideológica y política es mínima. La economía de ambos lados no tiene nada que ver. Mientras uno piensa en cómo importar, el otro se enfoca en fabricar dentro del país y generar empleo.

La última decisión económica es retenciones cero hasta el 31 de octubre. Esto revela que el plan económico atraviesa una profunda crisis. ¿Es política económica o política electoral? Y si es una gran medida, ¿por qué tiene fecha de vencimiento? Apenas un mes y algunos días más. Estamos muy atentos. Es un momento especial.