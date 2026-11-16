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El gran libro de los juguetes: un viaje nostálgico por la historia del juego

Petter OKKA presenta su obra más ambiciosa, un recorrido por los juguetes que marcaron generaciones.

16/11/2026 | 08:00Redacción Cadena 3

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El gran libro de los juguetes: un viaje nostálgico por la historia del juego

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Petter OKKA ha dedicado su vida a rescatar, restaurar y coleccionar juguetes vintage, una pasión que lo llevó a crear "Los Cazajuguetes", una comunidad que cuenta con millones de seguidores en redes sociales. Ahora, el autor presenta su obra más ambiciosa: "El gran libro de los juguetes", un compendio que refleja su trabajo, investigación y el cariño que ha puesto en el universo del juguete a lo largo de los años.

Este libro es un verdadero tesoro para los amantes de la nostalgia, ya que recorre la historia de algunos de los juguetes más emblemáticos de las décadas de los ochenta, noventa y dos mil. Desde Action Man hasta Tamagotchi, pasando por Bratz, Street Sharks y Los Guerreros de la Basura, cada página está repleta de anécdotas, curiosidades y orígenes que transportan al lector a una época en la que la imaginación no conocía límites.

Las imágenes que acompañan el texto son un viaje visual que evocan recuerdos y emociones, recordando que el cariño por un juguete nunca desaparece. Este libro no solo es un homenaje a los juguetes, sino también a las memorias que estos generan en quienes crecieron con ellos.

En un contexto donde la cultura del juego y la creatividad son esenciales para el desarrollo infantil, la obra de OKKA cobra relevancia. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de los juguetes en nuestras vidas y cómo estos objetos pueden ser portadores de historias y emociones. En un mundo cada vez más digital, "El gran libro de los juguetes" se presenta como un recordatorio de la magia que puede ofrecer un simple juguete.

Así, esta obra se convierte en una lectura obligada para quienes desean explorar la historia del juego y revivir momentos de su infancia. La pasión de Petter OKKA por los juguetes vintage se traduce en un libro que no solo informa, sino que también emociona, haciendo de esta publicación un verdadero legado para futuras generaciones.

Ficha del libro:

GéneroLecturas complementarias
EditorialPLAZA & JANÉS
Año de edición2026
ISBN9788401034916
ISBN digital9788401034923
IdiomaEspañol
Nº de páginas216

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