Diego Borinsky, sobre la autobiografía oficial de Scaloni: "La hicimos juntos"

Este miércoles, Lionel Scaloni presentó su autobiografía oficial, elaborada por el periodista Diego Borinsky, la cual ya se encuentra disponible en librerías de todo el país.

Para la creación del libro, Borinsky realizó numerosas entrevistas con personas cercanas al entrenador de la selección argentina, reuniéndose en diez ocasiones con él para desarrollar la obra. "La hicimos juntos", afirmó el autor sobre el proceso colaborativo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La idea de escribir la biografía surgió tras la victoria en la Copa América de 2021 y adquirió mayor relevancia después del Mundial. Borinsky destacó que el libro incluye testimonios de familiares, compañeros, miembros del cuerpo técnico de la selección, así como de la esposa de Scaloni y sus hijos. También cuenta con el testimonio de Lionel Messi, quien compartió su perspectiva sobre el entrenador.

"El libro es una biografía oficial, revisada por él, y está contado en 100 historias", explicó Borinsky. La obra narra la vida de Scaloni desde su infancia hasta la actualidad, abarcando su carrera como jugador y resaltando momentos clave. "Para entender al Scaloni actual hay que conocer al Scaloni jugador", agregó el periodista.

/Inicio Código Embebido/

Libros La historia de un líder. Scaloni presenta su autobiografía escrita por Diego Borinsky Tras tres años de trabajo y entrevistas a más de 40 personas, el libro desvela 100 historias inéditas del director técnico campeón del mundo. La obra ya está disponible en todas las librerías del país.

/Fin Código Embebido/

Además, Borinsky reveló que Scaloni mantiene una rutina diaria de ciclismo, dedicando dos horas y media a esta actividad. "Carlos Moyá, quien lo introdujo en el mundo de la bici, me dijo que no le podían seguir el ritmo, que es una bestia", comentó. El autor también destacó la importancia de la salud mental en la vida del entrenador.

"Scaloni revisó todo el contenido del libro e hizo muy pocas observaciones", indicó Borinsky, subrayando la colaboración del entrenador en el proceso de redacción.

La obra no solo busca narrar la historia del técnico, sino también ofrecer un regalo a los aficionados al fútbol que desean profundizar en su vida y trayectoria.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Siempre Juntos".