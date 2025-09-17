Scaloni presenta su autobiografía escrita por Diego Borinsky

Los grandes héroes populares, aquellos que marcan una época, merecen una crónica a la altura de su leyenda. Y en el firmamento del fútbol argentino, pocos nombres brillan con la intensidad de Lionel Scaloni.

El hombre que, contra todos los pronósticos, llevó a la Selección Argentina a la gloria mundial, ha sido objeto de un meticuloso trabajo periodístico.

El aclamado escritor deportivo Diego Borinsky se embarcó hace tres años en la titánica tarea de desentrañar el alma del "Gringo" de Pujato, una misión que no fue sencilla.

La génesis del proyecto fue una verdadera odisea. Borinsky invirtió una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo para convencer a Scaloni de abrir las puertas a una biografía que, además, sería la oficial.

Una vez obtenido el “sí”, el periodista se sumergió en una investigación de campo sin precedentes. No se limitó a las fuentes obvias; su búsqueda de la verdad lo llevó a los rincones más profundos de la vida del entrenador.

El libro es el resultado de un monumental esfuerzo de reportería. Borinsky entrevistó a 40 personas clave, una verdadera constelación de voces que incluye a familiares y amigos cercanos, excompañeros que compartieron vestuario con él, jugadores actuales de la Selección y miembros del cuerpo técnico.

Para capturar la esencia del hombre detrás del estratega, el autor no dudó en viajar al corazón de su historia.

El viaje a Pujato, su pueblo natal, fue un paso fundamental para hablar con su familia y comprender las raíces de su carácter. Pero la pieza central de esta crónica, la entrevista más esperada, se concretó en Mallorca, donde Borinsky pasó una semana para conversar en profundidad con el propio Scaloni.

El libro, es un compendio de anécdotas, secretos y revelaciones que pintan un retrato íntimo y completo del DT.

Con un precio de $28.000, la obra ya está disponible en todas las librerías del país, invitando a los lectores a descubrir el verdadero detrás de escena de una de las gestas más grandes del deporte.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/