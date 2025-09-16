En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Así les fue a los argentinos en el debut en la Champions League

Con el histórico estreno de Franco Mastantuono en el Real Madrid, varios futbolistas albicelestes dijeron presente en la primera jornada de “La Orejona”.

16/09/2025 | 22:16Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Mastantuono en su debut en Champions League con el Real Madrid. (Foto NA: @realmadrid)

Varios futbolistas argentinos tuvieron su estreno en la nueva edición de la Champions League con la destacada titularidad del delantero Franco Mastantuono en la victoria del Real Madrid por 2-1 frente al Olympique de Marsella.

El debut del surgido en River en el torneo más importante del continente europeo se convirtió en el más joven en la historia del conjunto merengue. Con 18 años y 33 días, desplazó al brasileño Endrick al segundo lugar, quien lo hizo con 18 años y 73 días.

El atacante albiceleste tuvo un gran estreno con el conjunto dirigido por Xabi Alonso en la Liga de Campeones 2025/26. Se lo vio muy participativo en las jugadas, asociándose constantemente con sus compañeros e incluso estuvo cerca de marcar un gol, pero su compatriota Gerónimo Rulli contuvo el disparo.

Cuando el reloj marcaba los 18 minutos del complemento, el oriundo de Azul dejó el terreno de juego y en su lugar ingresó Brahim Díaz. Sin embargo, el cuadro español logró el triunfo con dos tantos de Kylian Mbappé desde el punto penal.

Por otro lado, quien si convirtió fue el volante Enzo Barrenechea en la sorpresiva derrota del Benfica por 3-2 ante Qarabag Agdam, la cual también contó con la presencia de Nicolás Otamendi desde el arranque en el elenco portugués.

Por último, Cristian “Cuti” Romero, defensor central de la Selección argentina, no solo disputó los noventa minutos de la victoria del Tottenham de Inglaterra por 1-0 frente al Villarreal, sino que también lo hizo como capitán y contó con grandes intervenciones para mantener el 0 en el arco defendido por Guglielmo Vicario.

Lectura rápida

¿Quién debutó en la Champions League? El delantero Franco Mastantuono tuvo su debut con el Real Madrid.

¿Cuándo se llevó a cabo el partido? El debut ocurrió en la primera jornada de la Champions League 2025/26.

¿Dónde jugó Franco Mastantuono su primer partido? Junto al Real Madrid contra el Olympique de Marsella.

¿Cuál fue el resultado del partido? El Real Madrid venció al Olympique de Marsella por 2-1.

¿Qué otros argentinos jugaron en esta jornada? Enzo Barrenechea y Cristian “Cuti” Romero también participaron con sus respectivos equipos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho