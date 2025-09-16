Así les fue a los argentinos en el debut en la Champions League

FOTO: Franco Mastantuono en su debut en Champions League con el Real Madrid. (Foto NA: @realmadrid)

Varios futbolistas argentinos tuvieron su estreno en la nueva edición de la Champions League con la destacada titularidad del delantero Franco Mastantuono en la victoria del Real Madrid por 2-1 frente al Olympique de Marsella.

El debut del surgido en River en el torneo más importante del continente europeo se convirtió en el más joven en la historia del conjunto merengue. Con 18 años y 33 días, desplazó al brasileño Endrick al segundo lugar, quien lo hizo con 18 años y 73 días.

El atacante albiceleste tuvo un gran estreno con el conjunto dirigido por Xabi Alonso en la Liga de Campeones 2025/26. Se lo vio muy participativo en las jugadas, asociándose constantemente con sus compañeros e incluso estuvo cerca de marcar un gol, pero su compatriota Gerónimo Rulli contuvo el disparo.

Cuando el reloj marcaba los 18 minutos del complemento, el oriundo de Azul dejó el terreno de juego y en su lugar ingresó Brahim Díaz. Sin embargo, el cuadro español logró el triunfo con dos tantos de Kylian Mbappé desde el punto penal.

Por otro lado, quien si convirtió fue el volante Enzo Barrenechea en la sorpresiva derrota del Benfica por 3-2 ante Qarabag Agdam, la cual también contó con la presencia de Nicolás Otamendi desde el arranque en el elenco portugués.

Por último, Cristian “Cuti” Romero, defensor central de la Selección argentina, no solo disputó los noventa minutos de la victoria del Tottenham de Inglaterra por 1-0 frente al Villarreal, sino que también lo hizo como capitán y contó con grandes intervenciones para mantener el 0 en el arco defendido por Guglielmo Vicario.