La prueba de la blancura para Milei: no usar la ayuda de Trump

Por Adrián Simioni

Cuando el banquero más poderoso del mundo camina a tu lado, todos te miran distinto. Ese paseo simbólico no solo le dio a Milei un espaldarazo de confianza, sino que también trajo algo más valioso: tiempo. El Gobierno estadounidense no solo avaló el rumbo económico de Argentina, sino que abrió una ventana para que el país demuestre que puede pedalear sin rueditas, sin necesidad de muletas financieras externas.

Este respaldo, sin embargo, no debe traducirse en una dependencia de nueva deuda o swaps monetarios. La verdadera victoria para Milei sería no tener que usar esa ayuda. ¿Por qué? Porque demostraría que Argentina puede valerse por sí misma, que la crisis actual no es estructural, sino una crisis de confianza agravada por factores políticos y económicos, como la disparada inicial del dólar o los temores de default. La clave está en desactivar esas dudas, y la mejor forma de hacerlo es mostrando que el país puede manejarse solo.

Para lograrlo, Milei enfrenta un desafío doble: ajustar su estilo político y consolidar su estrategia económica. En lo político, debe dejar atrás la confrontación estridente –el "mandriles" quedó en pausa, por suerte– y construir alianzas sólidas en el Congreso y con los gobernadores. Gobernar es explicar, y Milei necesita salir a aclarar, por ejemplo, que un dólar a $1.400 no está “regalado”, que la balanza comercial es positiva y que los exportadores pueden operar con ese tipo de cambio. También debe desmentir que el respaldo de Estados Unidos implica nueva deuda: no es que Argentina deba más, sino que se trata de renovar compromisos existentes, como quien paga una deuda vieja con un préstamo nuevo, sin aumentar el endeudamiento neto.

En lo económico, hay señales de que el Gobierno ya estaría actuando. La compra de dólares para reservas, según versiones, y la decisión de los exportadores de granos de adelantar US$7.000 millones son pasos en la dirección correcta. Además, el Banco Central bajó las tasas de interés –de 80% a 25% en menos de un mes–, un movimiento que busca aliviar la presión sobre la economía y evitar que la estabilidad derive en una recesión profunda.

Sin embargo, hay que ser cuidadosos: un dólar demasiado bajo, por ejemplo, a $1.200, podría dañar las exportaciones y fomentar gastos innecesarios en el exterior.

El Gobierno también dio señales en el frente comercial, como la eliminación de retenciones para exportaciones de carnes avícolas y bovinas sin cupo, según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni.

Sin embargo, no todo es color de rosa. La baja temporal de retenciones causó malestar entre pequeños y medianos productores, que sienten que las grandes cerealeras se beneficiaron desproporcionadamente, dejando a los más chicos mirando la pared.

El desafío de Milei es claro: consolidar la confianza que le prestaron, demostrar que Argentina puede sostenerse sola y, sobre todo, gobernar con claridad y diálogo. Si logra explicar su plan, ajustar su estilo y mantener el rumbo económico –con superávit fiscal y reservas en alza–, el país podría dejar atrás la crisis de confianza y mostrarle al mundo que no necesita muletas, ni de Trump ni de nadie. La bicicleta ya está en marcha; ahora hay que pedalear sin caerse.