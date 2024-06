“Gracias, Cholo”: a 30 años de la llegada de Simeone al Atlético de Madrid

''Chema'' Forte

Lo primero que quiero recordar es ese año 1992, en el que España consiguió organizar unos Juegos Olímpicos en Barcelona, también organizó la Exposición Universal de Sevilla y vivimos eufóricos un verano que fue maravilloso, lleno de grandes fiestas y de grandes alegrías. Cuando acabó ese verano, el 6 de noviembre, empezó la Liga de Fútbol. España venía de conseguir la medalla de oro también en el fútbol y por lo tanto ese año había mucha expectación y en el partido Albacete-Sevilla debutó un joven argentino que venía avalado por su fama de ser un jugador duro, Diego Pablo “el Cholo” Simeone.

En aquel Sevilla también estaba Diego Maradona. Dos años del 92 al 94 estuvo “el Cholo” en Sevilla y ganó la suficiente fama y el suficiente prestigio para venir a un grande del fútbol español, el Atlético de Madrid. Así que estamos hablando de que se cumplen 30 años de la llegada del "Cholo" al Atlético, y vamos camino a 32 de su llegada a España.

En esos pocos años que estuvo “el Cholo” en el Atlético, entre el 94 y el 98, consiguió llegar a capitán y convertirse en un verdadero ídolo. La mejor temporada fue la 95-96. Yo ya no trabajaba en deportes en esa época así que puedo hablar más que como periodista, casi como hincha. Aunque a mí el fútbol nunca me ha llevado a ser hincha, soy un seguidor que puede llegar a disfrutar en algunos partidos y que, en otros muchos, la verdad, pues me aburro.

Pero con “el Cholo” es imposible aburrirse, porque aquel año fue su mejor año en el Atlético, pieza fundamental en esa temporada que el club conseguía el doblete. Es decir, ganaron la Liga y ganaron la Copa del Rey. El técnico era Radomir Antic, un tipo sensacional, yugoslavo maravilloso, y en el equipo “El Cholo” compartía con Pantic, con Kiko, que había sido una pieza fundamental de la selección española que ganó la medalla de oro en Barcelona, con José Luis Pérez Caminero, uno de los mejores jugadores que ha tenido el Atlético de Madrid en toda su historia, y otro argentino como Juan Eduardo Schneider, que también había jugado en el Real Madrid. Recuerdo el gol en el último partido de Liga contra el Albacete, ese gol hizo el Atlético campeón de Liga, y ese gol lo marcó, por supuesto, Diego Simeone.

Como digo, no fueron muchos años los que estuvo “El Cholo” en esa primera etapa en el Atlético de Madrid, pero era tan importante su presencia en el equipo, que desde luego es fundamental en la historia del Atlético. Ahí empezó también, o siguió triunfando con la Albiceleste. Tres copas del Mundo ha jugado Simeone como como jugador de la Selección argentina, 106 partidos, y también ahí hizo muy buena amistad con Germán “El Mono” Burgos, con el que luego llegaría como técnico al Atlético.

La cuestión es que luego volvió al Inter de Milán. Allí en Italia estuvo hasta la temporada 2003-2004. En esos años el Atlético había bajado a la segunda división, la presidencia de Jesús Gil había sido nefasta en esos años, y el equipo acabó descendiendo de la élite del fútbol español.

Y la grandeza del “Cholo” uno la entiende, porque cuando el equipo estaba destrozado fue cuando él volvió al Atlético para darle nuevos impulsos. Más que jugador, ya era técnico dentro de la cancha, él era el que controlaba el juego del equipo, él fue el que permitió que un chico de las inferiores debutara en el primer equipo, nada menos que el "Niño" Torres, y se despidió en diciembre del año 2004.

También recuerdo esa despedida porque estaba en la cancha cuando “El Cholo” salió con los chicos, con sus hijos, a saludar al público y la gente estuvo durante muchos minutos aplaudiendolo. Hoy los niños también son futbolistas y alguno incluso va a estar defendiendo la camiseta argentina en los Juegos Olímpicos de París, cruzamos los dedos para que así sea.

“El Cholo” volvió a Argentina, jugó un poquito en Racing de Avellaneda, pero luego ya rápidamente dio el salto a ser director técnico, y también esa fotografía la tengo en la memoria, esa foto de Simeone junto al que había sido su compañero en el equipo, José Luis Pérez Caminero, que en ese momento era el director deportivo del Atlético de Madrid. El presidente, ya no era Gil, sino Enrique Cerezo, un hombre importantísimo en el cine español y que a día de hoy sigue siendo el presidente del Atlético de Madrid.

Desde ese día, “el Cholo” Simeone es técnico del Atlético, lo que en el fútbol español es un verdadero récord. El 7 de enero del 2012, es decir, después de las Navidades, debutó con “El Mono “Burgos de segundo contra el Málaga. Su primer partido fue 0-0, pero a partir de ahí han venido muchos partidos muy interesantes, muy divertidos, con mucho sufrimiento, como dice Sabina: “Qué manera de sufrir tenemos los seguidores del Atlético”.

El 9 de mayo de ese mismo año consiguió su primer título como técnico del Atlético, la Europa League en Bucarés, en una noche mágica del colombiano Radamel Falcao, y desde ahí nos ha dado muchas alegrías. En el año 2013, el 17 de mayo, ganó la final de la Copa del Rey al Real Madrid en su cancha, al equipo de Cristiano Ronaldo, y ganar la Copa en el Bernabéu para un "rojiblanco", para un "Colchonero", tiene un valor doble. Es fácil de explicar, como si Boca le ganara a River una final en el Monumental, o a la inversa.

¿Qué nos ha dado “El Cholo” en todos estos años? Dos ligas españolas, la temporada 13-14 y la 20-21, una Copa del Rey, la que ganó en el Bernabéu en el año 2013, dos Europa League, dos Supercopas de Europa, una Supercopa de España, dos finales de la Champions, la que perdimos contra el Real Madrid en el 2014 con un gol en el minuto 90 y muchos de Sergio Ramos, y luego otra vez en el 2016, y una de las cuestiones que económicamente viene salvando al Atlético cada temporada, y es que con El Cholo nunca el Atlético de Madrid ha estado fuera de la Champions League, siempre ha conseguido clasificar al equipo entre los tres o cuatro primeros de la liga española.

Así que son 30 años de vida compartida. Nos hemos cruzado muchas veces en la cancha y fuera de ella, y siempre hemos encontrado un hombre cabal. “el Cholo” lo que promete lo cumple, si sabe que no lo va a cumplir no lo promete, y creo que ha sido, que está siendo, de lo mejor que ha pasado en la historia del Atlético de Madrid.

Ha superado pues todos los récords, incluidos los de Luis Aragonés, que es el gran referente de jugadores y técnicos del Atlético de Madrid, pero “el Cholo” ha conseguido superar a lo que vendría a ser el gran maestro de la historia del Atlético de Madrid, que es Luis Aragonés. Ha conseguido ya en el Atlético mucho más que Aragonés. Luis consiguió con la selección española el primer campeonato de Europa de la época moderna. Fue Luis Aragonés el impulsor de esta nueva selección española.

Quizá en un futuro “el Cholo” tenga que tomar las riendas de la selección argentina. De momento no parece, porque son historias diferentes, porque la selección argentina es hoy por hoy campeona del Mundo. Y vamos a ver, y vuelvo a cruzar los dedos, si también puede ser campeón de la Copa de América en estas próximas semanas. Así que gracias “Cholo”. Muchas gracias Diego Pablo Simeone.