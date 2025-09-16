Lo acusaron de robar y lo arrastraron: "Sucede cuando la ley está ausente"

Un presunto delincuente fue arrastrado por las calles de La Matanza como consecuencia de, supuestamente, haberle robado a una mujer. El hombre, tras ser arrastrado hasta la comisaría de la zona, no fue detenido y se fue por sus propios medios.

- Doctor Abadi, hemos presenciado un hecho de violencia extrema en La Matanza, donde vecinos ataron a un presunto a una camioneta y lo arrastraron por la calle. Esta escena, que parece sacada de una película, nos hace reflexionar sobre el estado de nuestra sociedad. ¿Qué nos puede decir sobre esta situación y sobre la justicia por mano propia?

En esta situación que provoca tanto asombro, en un país donde la violencia parece ser algo habitual, me interesó cómo este hecho logra sorprender. Fue un acto de violencia, una venganza y, en cierta medida, justicia por mano propia. Sin embargo, no sé si se puede llamar "justicia" cuando la práctica de la misma no existe. Cuando la ley no está presente, el miedo, la inseguridad y el desamparo se apoderan de la gente. Y también la rabia y la violencia, haciendo sentir que la única forma de resguardarse es volviéndose violento. La escena de arrastrar a una persona es profundamente humillante y denigrante, una exhibición del castigo. Me hizo acordar a un ejemplo paradigmático, el de Aquiles arrastrando el cuerpo de Héctor alrededor de Troya.

- Hablando de Argentina, en este episodio vemos que la gente, a través de comentarios y redes sociales, aplaude este tipo de actos. ¿Estamos como sociedad dispuestos a tolerar cualquier injusticia por miedo a la inseguridad?

Ese es un punto clave. Cuando no existe la justicia, la ley deja de tener relevancia. La gente se siente desprotegida y en manos de otros. Es ahí cuando se genera como un "juzgado aparte", donde dejamos de contar con una autoridad superior y comenzamos a ejercer el castigo desde nuestras propias vísceras. La venganza por mano propia es una respuesta a la furia que nos produce sentirnos atacados y desprotegidos. Sin embargo, esta violencia es muy delicada, ya que habla de una decadencia en la esencia de la convivencia: el respeto por la vida de los otros.

- José, lo que me pregunto es cómo, en esa situación de desborde, perdemos el miedo de lo que nos puede suceder. A veces, pasamos de ser víctimas a victimarios, y tal vez, sin querer, nos convertimos en asesinos. ¿Cómo se piensa esa delgada línea?

Es una pregunta muy importante. Los seres humanos somos vulnerables por naturaleza, es nuestra condición. Pero una cosa es la vulnerabilidad y otra muy diferente es el peligro. No es lo mismo el riesgo inevitable de la vida que la amenaza de que alguien te esté esperando en la calle para atacarte. El miedo y la angustia que produce esa amenaza provocan violencia. Cuando sucede esto, el umbral de reacción baja. Y lo que antes no hubieras hecho, ahora sí lo hacés. La ira domina al yo de la persona, y se produce esa transformación de víctima a victimario. Esto ocurre en grupos y en sociedades donde la ley está ausente.

- Con todo esto que venimos hablando, es evidente que el freno inhibitorio que tenemos como personas se desborda en estas situaciones. ¿Qué pasa con ese freno que es tan innato a los seres humanos, y que de repente en personas que jamás nos hubiéramos imaginado, no se encuentran?

Lo que me preguntás es muy interesante, porque nos lleva a pensar hasta dónde podemos llegar. Armamos nuestra convivencia saliendo del instinto animal para convertirnos en sujetos de la cultura, de la civilización, de las normas y de la prohibición. Pero cuando las condiciones de la cultura fallan, como la ley, la prohibición o la sanción, todo se desorganiza. Y allí el instinto, el impulso y el miedo empiezan a dominar. En esos momentos, dejamos de tener en cuenta los derechos de los demás.

Entrevista de Miguel Clariá y "Siempre Juntos".