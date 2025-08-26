Limitar el uso del celular durante 72 horas: ¿cuáles son los beneficios?

FOTO: Un estudio revela lo que pasa en el cerebro tras estar 72 horas sin el celular.

Un estudio realizado por la universidad alemana de Heidelberg revela el impacto que se produce en el cerebro en los adultos jóvenes que solamente usan el celular para comunicarse y trabajar durante tres días. En ese marco, Alejandro Andersson, neurólogo y director médico del Instituto de Neurología de Buenos Aires, habló del estudio y del impacto que genera su uso desmedido.

- ¿Qué revela el estudio que se adjudica a la Universidad de Heidelberg, doctor?

En este trabajo te estudian tras haber permanecido 72 horas sin el smartphone. El cerebro funciona con circuitos de recompensa, que dependen de la dopamina y la serotonina. El uso del celular, con todas las notificaciones, te estimula permanentemente, casi como un casino portátil. Cuando interrumpís esa estimulación durante 72 horas, se reduce la hiperactivación del sistema de dopamina.

- Cuando usted habla de recompensa, inmediatamente pensé en el experimento de Pavlov. ¿Los humanos somos así? Es decir, ¿el teléfono me envía una señal de que recibí una notificación y automáticamente me produce un estímulo?

Sí, claro, estás estimulando el área de recompensa. El área de recompensa se activa con cualquier cosa que te produce gratificación. Si hacés todo en función de esa estimulación y dejás de lado otros aspectos de tu vida, ahí sí entraste en el terreno de la adicción.

- ¿Vamos hacia el camino del equilibrio, siendo más conscientes de que podemos disfrutar sin el teléfono?

Por supuesto. No tiene por qué ser una guerra contra los smartphones, pero hay que cuidar la parte biológica. Necesitamos el contacto personal con la gente y dormir bien. Y la actividad física no se puede reemplazar con tecnología.

El estudio revela que te libera la capacidad de pensar, te libera la inteligencia ejecutiva y te libera la capacidad de concentrarte.

- ¿Cree que es necesario dejar el teléfono en ciertas situaciones, como en citas o reuniones familiares?

Todo depende de los casos individuales. Hay personas que necesitan estar conectadas por su trabajo. Pero sí, el que puede dejarlo, ayudaría.

Nos estamos transformando en seres híbridos. Tenemos una parte biológica y ahora tenemos una parte tecnológica. La parte tecnológica no tiene que invadirnos esta parte biológica que tenemos que cuidar.

Entrevista de Miguel Clariá y "Siempre Juntos".