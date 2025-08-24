Tres de cada diez personas manifestaron síntomas ansiosos o depresivos en 2024
El análisis longitudinal entre 2022 y 2024 mostró que solo un 58% de la población se mantuvo estable sin síntomas.
24/08/2025 | 07:30Redacción Cadena 3
Casi tres de cada diez personas en la Argentina urbana declararon haber tenido síntomas ansiosos y/o depresivos en 2024.
Según el estudio presentado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), el malestar psicológico pasó del 18,4% en 2010 al 28,1% en 2024, lo que representa un aumento sostenido en el período analizado. “En apenas catorce años, la proporción de adultos con síntomas ansiosos o depresivos se incrementó diez puntos porcentuales”, remarcaron los investigadores.
El análisis longitudinal entre 2022 y 2024 mostró que un 58% de la población se mantuvo estable sin síntomas, un 5% sufrió malestar persistente durante tres años, un 12% presentó un patrón intermitente y un 18% empeoró su salud mental en 2024. En total, dos de cada diez adultos vieron deteriorada su salud psicológica en un lapso muy corto.
El informe señaló que factores como el sexo, la salud física, la situación laboral y la condición de pobreza son determinantes en la aparición de síntomas.
Ser mujer, padecer enfermedades crónicas, estar desempleada o vivir en condiciones de precariedad incrementa de forma significativa el riesgo. Además, la combinación de edad avanzada, problemas de salud y empleo precario conforma un perfil de alto riesgo de malestar psicológico.
Finalmente, los investigadores destacaron que estos datos ponen en agenda la urgencia de atender la salud mental como una dimensión central del bienestar social en el país.
Lectura rápida
¿Qué porcentaje de personas mostró síntomas ansiosos o depresivos en 2024? Casi tres de cada diez personas en la Argentina urbana.
¿Qué incremento se observó desde 2010 hasta 2024? El malestar psicológico aumentó del 18,4% al 28,1% en ese periodo.
¿Qué porcentaje de la población se mantuvo estable sin síntomas entre 2022 y 2024? Un 58% de la población.
¿Cuáles son algunos factores que influyen en la aparición de síntomas? El sexo, la salud física, la situación laboral y la condición de pobreza.
¿Qué se destacó sobre la salud mental en el informe? Se enfatizó la urgencia de atender la salud mental como central para el bienestar social.
[Fuente: Noticias Argentinas]