Furor por "Los dos hemisferios de Lucca": "Ya la vieron 90 millones de personas"

Este miércoles 23 de julio a las 20:30, en el Teatro Real, la periodista y corresponsal de Cadena 3 en México, Bárbara Anderson, presentará la obra que dio origen a una de las películas más vistas en Netflix a nivel global. Se trata de "Los dos hemisferios de Lucca", que está basada en la historia de su hijo, que tiene parálisis cerebral y se sometió a un tratamiento experimental en la India.

- Bárbara vivió el episodio más importante de su vida, que fue dar a luz a Lucca, luego escribió el libro "Los dos hemisferios de Lucca", que tuvo un impacto global, pero nada comparado a cuando la serie llegó a Netflix y se convirtió, por momentos, en la más vista en el mundo, y te cambió la vida por segunda vez.

Sí, fue impactante. Ayer hablé con la gente de Netflix para saber cuántos espectadores vieron la película, porque el número que ellos publicaron era 30 millones de descargas, y me dijeron que a ese número hay que multiplicarlo por tres, entonces son 90 millones de personas en promedio que vieron "Los dos hemisferios de Lucca", en muchos países y en muchos idiomas. Es una locura y todavía estoy tratando de que esto amaine para poder entender lo que significa el impacto de la película.

- La periodista de La Cumbre se formó en Córdoba, se fue a México e hizo una espectacular carrera profesional. En su primer parto dio a luz a Lucca y en una vertiginosa secuencia, Bárbara y su núcleo familiar, emprenden estos viajes entre el delirio de ir a probar un cytotrón en la India. Bárbara se convierte en activista de los derechos de las personas con discapacidad. Y la película te convierte en algo así como una influencer mundial. ¿Cómo estás viviendo esta experiencia?

De una manera muy complicada. Va a sonar un poco a falsa modestia, pero estamos en épocas de instantaneidad, de redes sociales, donde todo ocurre al instante, donde ves una película en Netflix y estás a un clic de distancia de la historia verdadera, de los protagonistas, de los actores, y empieza todo un tsunami de comentarios y de pedidos y de desesperaciones. Mi correo y mis redes sociales se convirtieron en el muro de los lamentos de muchísima gente que tenía hijos en situación muy grave, que tenía hijos sin diagnóstico y esperaban que yo los diagnosticara así con una mano santa, como si fuera neuróloga.

Hubo muchísima desinformación, muchísima urgencia, y esa ola fue cambiando de textura y se volvió una ola un poco violenta, un poco agresiva, se puso muy pesado todo el ambiente. Tuve que hacer unos videos de descargo explicando un poco cómo ocurría la vida y aclarar que yo no era actriz y que seguía teniendo un hijo al que le cambia los pañales cada cinco horas.

- De aquella chica de 22 años que comenzaba a trabajar aquí a esta figura que hoy sos, una figura de repercusión internacional en un tema ultrasensible que es, primero, la visibilidad de las personas con discapacidad y, segundo, esto, las situaciones que pueden llegar a extremos como los que estás relatando. Y toda tu familia se involucró. ¿Qué edad tienen hoy tus chicos?

Lucca tiene 13 y Bruno 11. Lucca se quedó en México con Andrés y Bruno me acompañó como copiloto en esta aventura cordobesa. Y lo viven de una manera muy particular. A diferencia de sus compañeros, Lucca y Bruno no tienen celulares y no están en redes, por lo que se salvaron de toda esta locura. Pero en el trayecto de mi casa a la escuela, que son cuatro cuadras, los han parado centenares de veces. Se paran los autos, se sacan fotos, los frena la gente. Y no entienden por qué hay tanta locura. Pero en la escuela todo el tiempo les están diciendo cosas de la película.

En México fue impresionante el despliegue que hizo Netflix, que empapeló toda la Ciudad de México. Hubo una fiebre de "Los dos hemisferios de Lucca" y toda la gente se quiere subir a esta novedad, con lo que sea. Hubo cosas muy surrealistas, pero en el fondo creo que se va a lograr finalmente, aunque todavía no he llegado a ese punto, pero se va a lograr finalmente que Lucca se convierta en este faro de la visibilidad de la discapacidad. Desde Gaby Brimmer, que fue la historia donde Norma Aleandro fue nominada al Oscar, una película también mexicana, desde esa película en los ochenta hasta ahora no hubo nada que mostrara de una manera realista la discapacidad en un hogar común y silvestre como el nuestro.

- A Lucca lo conocí cuando era todavía un bebé, debe haber crecido mucho. ¿Cómo está? ¿Cómo ha sido ese prodigio de una máquina, un cytotrón que no estaba formalmente aprobada pero que no obstante este milagro de la regeneración de células?

Para no seguir generando expectativas, el protocolo todavía no está aprobado, sigue siendo un tratamiento experimental. Pero Lucca, luego de cuatro tratamientos, de cuatro viajes a India que hicimos, terminó la semana pasada la primaria y ya está inscrito para la secundaria con un promedio de 8.50. Se comunica, no es verbal, pero se comunica con un iPad, con un lector de pupilas y un botón con el cual escribe, contesta y hace todas las cosas de la escuela. Es un tipo sumamente curioso, muy detallista y muy sensible. Mientras tanto, Bruno es súper numérico y nerd, Lucca es muy sensible, le encanta escribir, le encanta la literatura y lee muchísimo. Mide un metro sesenta y dos y está muy bien; está muy contento y es un chico feliz.

Lo que queríamos con Andrés, cuando estábamos tan desesperados, era que Lucca sea feliz, no importa si puede hablar, caminar, lo que sea, pero en este camino tan empedrado que le tocó desde que nació, que sea un poquito más ancho, que siga empedrado pero un poco más ancho. Y creo que lo hemos logrado.

- Veo una foto de Lucca con el actor que lo interpretó, Julián Tello, un chiquito que vos exigiste que si iba a representar a Lucca, que él fuera también un niño con parálisis cerebral. ¿Cómo fue esa relación entre Lucca y el actor? Que no era actor pero ahora lo es.

Claro, no hay niños actores con parálisis cerebral, por lo menos en México no. Y fue un dolor de cabeza para Netflix porque hicieron un casting como de 200 chicos en todo el país, algunos con más o menos condición de discapacidad profunda, pero había que tener muchas características. Primero que entendiera los guiones, que pudiera aprender actuación porque evidentemente no había actores, aparte que tuviera pasaporte y que se pudiera ir a India durante un mes a rodar.

Entonces había como muchos componentes con familia para poder hacerlo y Julián Tello llegó casi de casualidad al final del casting y la relación con Lucca fue muy bonita. Se acercó muchas veces a casa, estuvo en contacto con él, lo trataba de imitar y trataba de entender cómo se comunicaba Lucca con las cejas y cómo eran sus expresiones. Y a partir de ese momento Julián se ha convertido también en un estandarte de la discapacidad del sí se puede.

Entrevista de Miguel Clariá y "Siempre Juntos".