De portero escolar a profesor de Historia: "Estudiar fue hacerme un regalo"

FOTO: Sebastián Vázquez se recibió de profesor de Historia en la UNC, a sus 51 años.

Sebastián Vázquez se recibió a sus 51 años de profesor de Historia en la Universidad Nacional de Córdoba tras estudiar toda la carrera mientras trabajaba como portero en una escuela de la ciudad de Pilar, donde se desempeñó durante 23 años. Hoy, tras recibirse, dejó la portería y da clases en cinco escuelas.



Sebastián junto a su mamá, con el diploma de profe de Historia de la UNC.

- ¿Cuántos años trabajaste como portero en escuelas y cómo empezó tu camino hacia la docencia?

Dejé el secundario en tercer año para trabajar. Durante 23 años fui portero en el Instituto Nuestro Señor de Pilar, haciendo de todo: limpiar, cortar el pasto, arreglar cosas. Siempre me gustó leer historia, y gracias al aliento de compañeros y docentes, terminé el secundario en el SENMA, un sistema de educación para adultos. Al día siguiente de rendir mi última materia, me presenté al cursillo de ingreso de la escuelita de Historia de la UNC.

- Hay profesores que son inspiradores y que pueden marcar a un estudiante en cualquier edad. Estoy seguro que en cuanto uno menciona esto, uno piensa en un profesor de historia que dejó una huella en Pilar, ¿sabés de quien te hablo?

Del profesor Daniel Mare. En el SENMA, sus clases sobre la historia de nuestro pueblo me cautivaron. Narraba con mucha pasión. Y cuando te cuentan la historia de esa manera, al que venía leyendo la historia y le gustaba, pero no pensaba en esto, lo termina de convencer.

- ¿Cómo lograste equilibrar el trabajo de portero con los estudios universitarios?

Fueron siete años muy intensos. Trabajaba nueve horas al día, luego me volvía en bici a casa y me tomaba el colectivo a Córdoba para estudiar. La constancia fue clave, aunque el cansancio siempre estaba presente. También ayudó el apoyo de un grupo de compañeros de la universidad, que me dieron una mano enorme para no abandonar.

- ¿Sentiste alguna vez prejuicios por haber sido portero antes de ser docente; es decir, te lo hicieron notar?

No, la verdad que no. Al contrario, cuando empecé a dar clases en una escuela de adultos, fui muy bien recibido por los colegas. Ser egresado del SENMA y luego docente me abrió muchas puertas. Nunca sentí discriminación, sino apoyo.

- Actualmente trabajás con el programa PIT de inclusión educativa. ¿Qué significa para vos?

El PIT es un espacio muy especial, de contención para chicos que quedaron fuera del sistema educativo. Ver a un alumno que se siente incluido, que encuentra un lugar donde es importante, es impagable. A veces enfrentan problemas económicos o personales, pero cuando se enganchan con el programa, se enamoran de aprender, y eso también enamora al docente.

- ¿Crees que la educación sigue siendo capaz de enamorar a los chicos?

Sí, absolutamente. La educación enamora tanto a los chicos como a los docentes. Cuando un alumno que estuvo marginado termina el secundario o decide seguir estudiando, su alegría y su carita no tienen precio. Es un premio para todos los que trabajamos en esto.

- ¿Cómo hiciste para manejar el tiempo entre el trabajo, los estudios y tu vida personal?

Fue difícil. Además de trabajar y estudiar, cuidaba a mi mamá, que tenía problemas de salud. Hace un mes, tras dos episodios cardíacos, decidí dejar el trabajo de portero y dedicarme solo a la docencia. La constancia y el apoyo de mi familia y compañeros fueron fundamentales para no rendirme.

- ¿Te sentís capaz de inspirar a tus alumnos como lo hizo el profesor Mare con vos?

Es lo que intento. En el SENMA y el PIT, mi mayor satisfacción es cuando un alumno me dice que es el primero de su familia en terminar el secundario o que quiere seguir estudiando. No se trata solo de enamorarlos de la historia, sino de que vean que cada paso, como un diploma, abre nuevas puertas.

- ¿Qué significa para vos haberte convertido en docente?

Estudiar fue un regalo que me hice a mí mismo. La educación pública me dio una segunda oportunidad. En diez años pasé de no tener el secundario a tener un título de la Universidad Nacional. Ser el primer profesor de mi familia es un orgullo, y quiero que mis alumnos sientan que ellos también pueden transformar sus vidas.

Entrevista de Miguel Clariá y "Siempre Juntos".