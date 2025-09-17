FOTO: Día del Profesor: la falta de reconocimiento en medio de tensiones en universidades

Cada 17 de septiembre, Argentina celebra el Día del Profesor, en homenaje a la labor educativa y formativa de quienes moldean generaciones, esta fecha, que recuerda la trayectoria de José Manuel Estrada, adquiere este año un matiz especial mientras hay una falta de reconococimientos en los aportes de los docentes quienes persisten desafíos importantes en el sector universitario público.

Los salarios de los docentes universitarios se encuentran bajo presión debido a la inflación y la falta de actualizaciones que compensen la pérdida de poder adquisitivo, ya que no se pudo acordar un salario acorde a los niveles inflacionarios.

A pesar de que se anunciaron incrementos parciales durante el año, muchos docentes denuncian que siguen lejos de alcanzar un nivel que permita cubrir adecuadamente los gastos de la vida cotidiana.

Una docente gana aproximadamente $250.000 por ser profesora adjunta de una cátedra, a la cual dedica dos horas en cada clase y tiene más de una por día, según fuentes a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Aunque estos datos son estimativos, el sueldo que reciben no condice con los años de experiencia, además, el tiempo que le dedican no equivale a un salario acorde a la profesionalidad que saca de la pobreza a un país y alimenta los conocimientos de toda la república.

La situación generó protestas y movilizaciones en distintas universidades del país, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de Artes (UNA) y también varias en la provincia de Córdoba, donde los paros y jornadas de concientización buscan visibilizar la necesidad de mejoras salariales y una mayor inversión en infraestructura y recursos educativos.

Además, existe preocupación por la reducción de fondos destinados a la educación superior, que afecta la capacidad de las universidades para mantener la calidad académica y ampliar la oferta educativa, siendo reconocidas de manera regional y mundial.

A pesar de estas dificultades, el Día del Profesor es también una oportunidad para destacar el compromiso y la dedicación de quienes enseñan en el nivel superior y secundario, y para reflexionar sobre la importancia de garantizar condiciones laborales justas y sostenibles que fortalezcan el sistema educativo público en Argentina.