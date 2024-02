Crudo relato del padre de un adicto: su hijo robaba y pidió que lo detuvieran

Jorge Mitre es vecino de Río Cuarto, la semana pasada fue víctima de un robo y cuando vio las imágenes de la cámara de seguridad se encontró con la sorpresa de que era su propio hijo el ladrón. Desesperado pidió a la Policía y ante los medios que lo detuvieran y finalmente el joven se entregó.

"Las imágenes me destruyeron el corazón, no supimos más nada de su paradero", contó el hombre a Cadena 3 y agregó que tiempo atrás le robó la moto a su madre para ir al trabajo, pero nunca llegó y la moto no apareció. "La debe haber vendido por drogas", lamentó.



/Inicio Código Embebido/

Noticias Su hijo adicto entró a robar, pidió que lo detengan, y se entregó Video

/Fin Código Embebido/

Asegura que las adicciones y la delincuencia no tienen clase social y contó que su hijo era "un tipo de personalidad fuerte" a quien "la droga le entró". "Siempre tuvo problemas de chico de respeto a la autoridad, lo llevamos al psicólogo y lo canalizaba en el básquet de manera increíble. Jugaba en primera y jugaba los provinciales de Córdoba, jugaba en Estudiantes de Río Cuarto, pero después vino la pandemia, los descontroles que hubo, las fiestas clandestinas y no lo podíamos tener en casa. Vino mi separación y se hizo una bola de nieve", relató.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La situación se agravó hace más de un año, cuando para el Día del Padre Jorge recibió un llamado desesperado de su hijo, pidiendo ayuda porque "lo perseguían cinco transas a los que habían robado".

Desde entonces comenzó un periodo de idas y vueltas, donde el joven vivió un tiempo con él, estuvo internado en una clínica de rehabilitación y tuvo numerosas recaídas. Los problemas continuaron con transas que iban a cobrar al negocio de su exmujer, robos en la casa de familiares y fugas de centros de rehabilitación.

"Sus hermanos dormían todos encerrados bajo llaves, a mi ex le llevaron todo de la casa. Lo perseguían y se metían", apuntó.

Desesperado Jorge pide que su hijo vaya preso porque ya no encuentra solución, cada vez que cae detenido es liberado y tras los tratamientos de rehabilitación recae una y otra vez.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá