Cómo abordar el bullying que crece exponencialmente en la era digital

En el marco del aumento del acoso escolar en la era de las redes sociales, la psicopedagoga Liliana González habló en Cadena 3 y se presenta el viernes 1 de agosto en el Teatro Ciudad de las Artes, en Córdoba, donde brindará la charla "Dis-positivos, Ser Padres, Abuelos y Docentes en el Mundo Digital. Allí abordará los desafíos de la crianza y educación en la era digital, analizando los efectos de la exposición temprana a pantallas y proponiendo herramientas para un uso equilibrado de la tecnología.

- Liliana González viene trabajando desde una perspectiva que ahora la ha llevado al teatro. Estamos hablando a partir de una nota que habla de chicos tristes y solos, que sufren bullying, pero que ahora tiene el ingrediente de las pantallas, ¿notás una sensación de indefensión de parte de nosotros, los viejos, los abuelos, los tíos, los padres, los maestros?

Es tan tremendo lo que está pasando y la batalla es entre todos. Por eso incluí a los abuelos, porque me parece que son fundamentales en esta tarea que yo invito a hacer.

Lo del teatro es un formato distinto porque es la primera vez me animo a usar dispositivos. El que vaya se va a encontrar con música, con imágenes, con videos, y con lo que yo quiero decir, apoyándome en esta parte positiva de la tecnología.

- Nosotros somos una generación predigital, en ese sentido ¿cómo se puede plantear este problema a abuelos, padres, docentes, en este desafío del mundo digital?

Uno también tiene que hablar desde lo que los chicos te dicen y la verdad es que lo que yo estoy viendo es muy preocupante. Chicos que llegan con diagnóstico de autismo, de asperger, con cuatro años, que no hablan, pero no hablan porque nadie les habló, no entran en diálogo, están mudos frente a la pantalla, sin construir pensamiento y lenguaje.

Entonces, no hablan, hablan mal, hablan tarde, hablan poco, no tienen vocabulario, entran a la escuela, se aburren, no quieren leer y escribir, terminan el secundario sin comprensión lectora, ¿cómo van a comprender lo que leen si no tienen vocabulario?

Entonces, eso, la dificultad para agarrar el lápiz, no pueden escribir, tienen mucha torpeza en la motricidad fina y gruesa, porque tampoco andan en bici. Estamos hablando de los chicos hiperconectados, por suerte hay chicos sanos que hacen deporte, juegan y salen en bici y buscan a sus amigos. Estamos hablando de lo que no anda bien, de aquel que encontró en las pantallas cómo solucionar su soledad porque sus papás no están, cómo solucionar su timidez porque no se animan a estar con otro. Y hay padres que no están estimulando el dibujo, no están estimulando el cuento. Los chicos van con un celular y no con un cuento. ¿Cómo van a tener palabras en esas cabecitas y en esos corazones? No hay forma. Así que mi charla en realidad apunta a prevenir.

- O problemas de visión, hay muchos chicos que tienen problemas en la vista.

Por supuesto. Y las cervicales. A mí lo que me aflige es que si no ponen el cuerpo en el encuentro con el otro, después pasa lo que nos pasa a nivel país, donde yo tengo que soportar que el otro piense distinto que yo. Y puedo entrar en diálogo con esa persona. No puede ser el ejemplo que le estamos dando, que encontrarnos con el otro es pelear, es discutir, es insultar, es humillar. Es una crueldad la que nos rodea y la tenemos que batallar entre todos.

- Pero Liliana, me parece que de ninguna manera estás planteando demonizar a la tecnología, ¿no? sino encontrar la forma de equilibrarlo.

Según la Organización Mundial de la Salud son dos horas por día, no ocho. No puede ser que un chico se encierre en su dormitorio y no salga a cenar. Y si sale a comer, salga con el celular en la mano y se lo permitamos porque lo apoya en el vaso y come mirando al celular y no a su familia, ¿viste? Hay formas de controlar, de limitar.

- Pero para que el niño no coma mirando a la pantalla, en lugar de mirar a su familia, el papá debe comer mirando al niño y no a su pantalla.

Por supuesto. Esta charla es un llamado a los adultos. No estamos siendo referencia. Tenemos todo en el celular y cada vez dependemos más. Si a las 8 de la noche los adultos no pueden dejar eso en algún lugar no visible y sentarse a charlar con sus hijos de cómo les fue en la vida, en la escuela, en el patio, en el recreo, quiénes son sus amigos, cuáles son sus sueños. Entonces, ¿para qué hemos tenido hijos?

- Me interesa saber cómo lo hablas cuando te han cambiado el eje. ¿Cómo es tu relación con el teatro? ¿Hay interacción con los que van al Teatro de Ciudad de las Artes?

La verdad que no sé. La Ciudad de las Artes es un teatro muy grande en el cual yo bailé y ahora voy a pisar un escenario para hablar donde en realidad estuve bailando con mi hija y mi nieta, y eso ya me llena de mucha emoción. No sé lo que pasa entre el público y yo pero es algo muy especial. Hay muchas lágrimas y mucha risa porque yo uso mucho el humor. Me siento muy cómoda.

- Hay ancianos que están con la tecnología para lo esencial pero todavía no encuentran la manera de acceder al mundo de sus nietos, y tienen mucho miedo de qué es lo que están encontrando sus nietos cuando se meten en esa pantallita. ¿Tenés la sensación de que lo que estás haciendo en teatro ayuda? ¿Tiene nivel de eficacia en esas personas que quieren estar presentes en la vida de sus hijos o de sus nietos?

Yo ahí les digo a los abuelos el tema de los cuentos y de los juegos, y les pongo muchos ejemplos de cómo tener un WhatsApp con los nietos, de qué cosas hacer cuando los nietos vienen a casa, que no sean las pantallas. Les doy muchos tips. Hace poco freno en un semáforo en rojo y frena una señora al lado mío, me hace señas de que baje el vidrio, y me dice: "Liliana, anoche le conté un cuento". Y la verdad que para mí eso ya, con que una persona se vaya con la idea que en vez de darle un celular hay que contar un cuento, siento que el cactus floreció.

Entrevista de Miguel Clariá y "Siempre Juntos".