El Ministerio de Educación de Mendoza refuerza medidas contra el bullying escolar

El Ministerio de Educación de Mendoza, representado por Carina Ganam, directora de Acompañamiento Escolar, abordó la problemática del bullying en el ámbito educativo. Ganam se refirió a una situación específica del año 2021, expresando empatía hacia la familia afectada y calificando el suceso como "una situación muy desagradable y de mucho dolor".

La funcionaria subrayó el compromiso del Ministerio con la mejora continua del sistema educativo y el bienestar de los estudiantes. "Lo importante es que estamos analizando todos los días para mejorar", afirmó. Además, hizo hincapié en la necesidad de proporcionar herramientas a docentes y directivos para enfrentar situaciones de convivencia.

Ganam también reconoció un aumento general de la violencia en la sociedad que repercute en los estudiantes. "Nosotros lo que se percibe en un nivel más macro es quizás un incremento de violencia en general en la sociedad", indicó. Para hacer frente a esta problemática, el Ministerio implementó una línea de Atención Ciudadana, el 148, con el objetivo de que la comunidad educativa pueda realizar consultas y denuncias.

Al ser consultada sobre la responsabilidad de los directivos en casos anteriores, Ganam afirmó que "no es un tema para individualizar" y que se tomarían las medidas necesarias. Recalcó la importancia de no judicializar los casos y de actuar de manera temprana: "No tenemos que llegar a esta instancia nunca".

Finalmente, la directora destacó la responsabilidad compartida entre la escuela y las familias en la socialización de los estudiantes. "La socialización primaria empieza en casa, en el hogar", concluyó, resaltando la necesidad de un trabajo conjunto para abordar estas problemáticas.

