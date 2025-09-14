Talleres visita a Tigre en un duelo clave por la permanencia: seguilo en vivo

FOTO: Talleres cayó ante Deportivo Riestra y se hundió en el fondo de la tabla anual.

Tigre y Talleres chocan este domingo en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega, desde las 20, en el estadio Jose Dellagiovanna.

Transmite Cadena 3 desde Victoria, con relatos de Mauricio Coccolo.

Los dos equipos llegan en baja, con “La T” apremiado no sólo en el torneo, sino también con los promedios.



La buena noticia para el equipo de Tevez se dio en la noche del sábado, con la derrota de Aldosivi ante Sarmiento, por 0-2. Este resultado le da la posibilidad al "Matador" de salir de la zona de descenso con un empate.

Partido en desarrollo.

