Talleres visita a Tigre en un duelo clave por la permanencia: seguilo en vivo
El partido se juega, desde las 20, en Victoria. Si "La T" empata, sale de la zona de descenso. Transmite Cadena 3.
14/09/2025 | 19:55Redacción Cadena 3
FOTO: Talleres cayó ante Deportivo Riestra y se hundió en el fondo de la tabla anual.
Tigre y Talleres chocan este domingo en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega, desde las 20, en el estadio Jose Dellagiovanna.
Transmite Cadena 3 desde Victoria, con relatos de Mauricio Coccolo.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Los dos equipos llegan en baja, con “La T” apremiado no sólo en el torneo, sino también con los promedios.
La buena noticia para el equipo de Tevez se dio en la noche del sábado, con la derrota de Aldosivi ante Sarmiento, por 0-2. Este resultado le da la posibilidad al "Matador" de salir de la zona de descenso con un empate.
Partido en desarrollo.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
.
Lectura rápida
¿Qué equipos juegan? Tigre y Talleres son los equipos que se enfrentarán.
¿Cuándo se juega el partido? El partido se jugará el domingo a las 20 horas de Argentina.
¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Jose Dellagiovanna.
¿Quiénes son los directores técnicos? Diego Dabove dirige a Tigre y Carlos Tevez a Talleres.
[Fuente: Noticias Argentinas]