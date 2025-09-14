En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Tigre vs. Talleres

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Rosario

En vivo

Maratón de lentos

Música

En vivo

Chau Domingo

Agostina Brunetti

En vivo

Volviéndonos normales

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

La Cadena del Gol

Talleres visita a Tigre en un duelo clave por la permanencia: seguilo en vivo

El partido se juega, desde las 20, en Victoria. Si "La T" empata, sale de la zona de descenso. Transmite Cadena 3.

14/09/2025 | 19:55Redacción Cadena 3

FOTO: Talleres cayó ante Deportivo Riestra y se hundió en el fondo de la tabla anual.

Tigre y Talleres chocan este domingo en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega, desde las 20, en el estadio Jose Dellagiovanna

Transmite Cadena 3 desde Victoria, con relatos de Mauricio Coccolo.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Los dos equipos llegan en baja, con “La T” apremiado no sólo en el torneo, sino también con los promedios.

La buena noticia para el equipo de Tevez se dio en la noche del sábado, con la derrota de Aldosivi ante Sarmiento, por 0-2. Este resultado le da la posibilidad al "Matador" de salir de la zona de descenso con un empate.

Partido en desarrollo.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan? Tigre y Talleres son los equipos que se enfrentarán.

¿Cuándo se juega el partido? El partido se jugará el domingo a las 20 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Jose Dellagiovanna.

¿Quiénes son los directores técnicos? Diego Dabove dirige a Tigre y Carlos Tevez a Talleres.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho