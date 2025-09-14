Los puntajes de los protagonistas del empate en cero entre Tigre y Talleres
Por Jorge Parodi.
14/09/2025 | 22:20Redacción Cadena 3
FOTO: El equipo albiazul fue superior, pero no pudo llevarse los tres puntos.
Tigre
Felipe Zenobio 7
Guillermo Soto 5
Joaquín Laso 6
Alan Barrionuevo 5
Federico Álvarez 4
Bruno Leyes 4
Simón Rivero 3
Jabes Saralegui 4
Elías Cabrera 4
Ignacio Russo 4
David Romero 4
Julián López 6
Gonzalo Piñeiro 5
Manuel Fernández 5
Talleres
Guido Herrera 6
Augusto Schott 5
Matías Catalán 7
Santiago Fernández 6
José Luis Palomino 6
Gabriel Báez 5
Rubén Botta 4
Matías Galarza 5
Ulises Ortegoza 5
Valentín Depietri 8
Federico Girotti 4
Juan Rodríguez 5
Luis Sequeira 4
Emanuel Reynoso 4
Rick Lima Morais 4