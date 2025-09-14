En vivo

Nora Covassi

Argentina

Nora Covassi

Rosario

Música

Música

Radio

La Cadena del Gol

Los puntajes de los protagonistas del empate en cero entre Tigre y Talleres

Por Jorge Parodi.

14/09/2025 | 22:20Redacción Cadena 3

FOTO: El equipo albiazul fue superior, pero no pudo llevarse los tres puntos.

Jorge Parodi Por Jorge Parodi

Tigre

Felipe Zenobio 7

Guillermo Soto 5

Joaquín Laso 6

Alan Barrionuevo 5

Federico Álvarez 4

Bruno Leyes 4

Simón Rivero 3

Jabes Saralegui 4

Elías Cabrera 4

Ignacio Russo 4

David Romero 4

Julián López 6

Gonzalo Piñeiro 5

Manuel Fernández 5

Talleres

Guido Herrera 6

Augusto Schott 5

Matías Catalán 7

Santiago Fernández 6

José Luis Palomino 6

Gabriel Báez 5

Rubén Botta 4

Matías Galarza 5

Ulises Ortegoza 5

Valentín Depietri 8

Federico Girotti 4

Juan Rodríguez 5

Luis Sequeira 4

Emanuel Reynoso 4

Rick Lima Morais 4

