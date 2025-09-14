En vivo

Talleres hizo todo para ganar, pero los palos lo impidieron y empató con Tigre

Fue 0-0 en Victoria. En el primer tiempo, Depietri estrelló un derechazo en el poste y Catalán, otro en el travesaño. Con este resultado, el conjunto cordobés salió de la zona de descenso. 

14/09/2025 | 21:57Redacción Cadena 3

FOTO: "La T" no tuvo suerte y sólo se trajo un punto de Victoria.

FOTO: El equipo de Victoria recibe a "La T".

Tigre y Talleres empataron sin goles este domingo a la noche en Victoria, en un partido válido por la octava fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Primera División del fútbol argentino.

“La T” hizo todo para ganar y estuvo cerca de conseguirlo, pero los palos se lo impidieron en dos oportunidades en el primer tiempo.

En la primera de ellas, Valentín Depietri estrelló un derechazo en el poste.

En la segunda chance, Matías Catalán ejecutó un remate que impactó en el travesaño.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con este resultado, el equipo de Carlos Tevez salió de la zona de descenso, pero quedó con un sabor agridulce, porque pudo haber sumado de a tres puntos.

En la próxima fecha, Talleres visitará a Rosario Central.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Resumen del partido

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Transmisión de Cadena 3

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

[Fuente: Noticias Argentinas]

