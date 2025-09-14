Talleres hizo todo para ganar, pero los palos lo impidieron y empató con Tigre

FOTO: El equipo de Victoria recibe a "La T".

FOTO: "La T" no tuvo suerte y sólo se trajo un punto de Victoria.

Tigre y Talleres empataron sin goles este domingo a la noche en Victoria, en un partido válido por la octava fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Primera División del fútbol argentino.

“La T” hizo todo para ganar y estuvo cerca de conseguirlo, pero los palos se lo impidieron en dos oportunidades en el primer tiempo.

En la primera de ellas, Valentín Depietri estrelló un derechazo en el poste.

En la segunda chance, Matías Catalán ejecutó un remate que impactó en el travesaño.

Con este resultado, el equipo de Carlos Tevez salió de la zona de descenso, pero quedó con un sabor agridulce, porque pudo haber sumado de a tres puntos.

En la próxima fecha, Talleres visitará a Rosario Central.

Resumen del partido

Transmisión de Cadena 3

