La Cadena del Gol

"Gato" Oldrá: "El primer responsable soy yo, no es Bessone"

El entrenador de Instituto habló con Cadena 3 sobre la actualidad de la "Gloria", las posibilidades de clasificar a copas y la permanencia. 

01/09/2025 | 19:35Redacción Cadena 3

FOTO: Daniel Oldrá, entrenador de Instituto.

  1. Audio. "Gato" Oldrá: "El primer responsable soy yo, no es Bessone"

    La Cadena del Gol

    Episodios

Instituto no pudo de local y empató con Independiente de Avellaneda en el Monumental de Alta Córdoba por la fecha siete del Torneo Clausura.

Ante esto, el entrenador de Instituto Daniel "El Gato" Oldrá habló con Cadena 3 sobre la actualidad de la "Gloria", las posibilidades de clasificar a copas y la permanencia.

Oldrá destacó que el equipo muestra una "mejora en la actitud" y que los futbolistas están comprometidos y eso "es lo que te hace estar un poco más tranquilo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Yo no voy a hipotecar a Instituto si llego a ver que a los futbolistas no les llego", agregó al respecto.

Sobre el presente de Instituto, el entrenador indicó: "Nosotros hoy jugamos por la permanencia, hay que asumirlo, esa es la realidad. Sí ganamos dos o tres partidos seguidos podemos mirar otros objetivos".

"Siempre estuvimos cerca del descenso; llega la etapa de definición y nos empezamos a preocupar. Sabíamos que esto iba a ser así", dijo.

Además, el entrenador agregó: "No se olviden que Instituto estuvo mucho en la B Nacional, y lo que se hizo en los últimos tres o cuatro años es maravilloso".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Oldrá también se refirió a la actualidad de los Klimowicz quienes no vienen jugando: "Están lesionados; recién hoy empezó a entrenar Luka. Los dos están con una pubalgia, llevan casi 30 días con ese problema".

Sobre lo que necesita de Damián Puebla, el DT dijo que precisa que el jugador "reciba atrás de los cinco rivales. Él llega mucho y tiene gol, por eso lo quiero cerca del área".

"El primer responsable soy yo, no es Bessone. El lugar en el que está él es difícil, y a mí me pasó: cuando funcionan los futbolistas es por el entrenador, y cuando no funcionan es por el mánager", declaró.

"Todos queremos jugar la Sudamericana, pero en Mendoza, cada vez que la jugamos, peleamos el descenso. Hay que estar preparado para la doble competencia; primero hay que cuidar la competencia nacional. Es difícil", cerró.

Entrevista de La Cadena del Gol.

Lectura rápida

¿Qué resultado obtuvo Instituto en su último partido? Instituto empató con Independiente de Avellaneda.

¿Quién es el entrenador de Instituto? El entrenador es Daniel "El Gato" Oldrá.

¿Qué aspecto positivo mencionó Oldrá sobre el equipo? Mencionó una "mejora en la actitud" de los futbolistas.

¿Cuál es el objetivo actual de Instituto según Oldrá? El objetivo es "jugar por la permanencia".

¿Qué dijo Oldrá sobre la situación de los Klimowicz? Informó que están lesionados y con pubalgia.

