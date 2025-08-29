En vivo

Instituto empató sin goles ante Independiente y sigue sin ganar en Alta Córdoba

El encuentro se disputó en el estadio Juan Domingo Perón y tuvo pocas emociones. "La Gloria" acumula 6 puntos y "El Rojo" sigue último de la Zona B con tan solo 3 unidades. 

29/08/2025 | 23:14Redacción Cadena 3

FOTO: Instituto recibe a Independiente en Alta Córdoba. (Foto: IACC)

Instituto e Independiente no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0 este viernes en el estadio de Alta Córdoba, en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El duelo, que prometía ser una bisagra para ambos, terminó convertido en un reflejo de sus preocupantes presentes.

Con arbitraje de Luis Lobo Medina, de flojísimo desempeño, el encuentro estuvo marcado por la imprecisión y la falta de ideas en los dos equipos. El Albirrojo, que contó con el respaldo de su gente en las tribunas, insinuó más en el tramo final, pero volvió a chocar contra su déficit más visible: la ausencia de gol.





El empate dejó a la Gloria con seis puntos en siete presentaciones (una victoria, tres empates y tres derrotas), una campaña que la mantiene lejos de sus aspiraciones iniciales y con la paciencia de los hinchas cada vez más corta. El malestar se hizo sentir en la despedida del equipo, que se retiró bajo una reprobación generalizada.

Del otro lado, el panorama es aún más crítico. Independiente acumula apenas tres unidades en seis partidos, todavía sin conocer la victoria, producto de tres empates y tres caídas. Un rendimiento que lo hunde en el fondo de la Zona B junto a su rival de turno.

El campeonato tendrá ahora un parate por la ventana de Eliminatorias Sudamericanas. A la vuelta, Instituto intentará cambiar su rumbo cuando reciba a Argentinos Juniors el domingo 14 de septiembre, a las 15, nuevamente en Alta Córdoba. Será una oportunidad inmejorable para revertir la mala imagen y recuperar la confianza.

La tabla de posiciones



[Fuente: Noticias Argentinas]

