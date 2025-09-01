En vivo

Equi Fernández fue anunciado de manera oficial por el Leverkusen

El mediocampista, surgido en Boca, da el paso al fútbol europeo tras jugar en Arabia Saudita. ¿Cuánta plata recibirá Boca por el traspaso?

01/09/2025 | 15:57Redacción Cadena 3

FOTO: Equi Fernández, nuevo jugador del Leverkusen. (Foto:@bayer04_es)

El mediocampista argentino, Ezequiel "Equi" Fernández, llega finalmente al fútbol europeo tras su paso por el Al-Qadsiah, de Arabia Saudita. El surgido de Boca fue anunciado por el Bayern Leverkusen.

El conjunto alemán desembolsa alrededor de 25 millones de euros para quedarse con el mediocampista. La operación también cuenta con un 15% de plusvalía en caso de futura reventa, lo que generaría nuevos beneficios para los clubes formadores, incluido Boca.

En Arabia, "Equi" disputó 37 partidos, anotó un gol y repartió cuatro asistencias y ahora dará el salto a una liga más competitiva para demostrar el nivel que tuvo en Boca.

El mediocampista fue anunciado por el equipo alemán este lunes a través de las redes sociales y se mostró que usará el dorsal número 6 en su nuevo equipo.

En el conjunto alemán, Fernández jugará con otros tres argentinos: Exequiel Palacios, Claudio Echeverri, que acaba de llegar, y Alejo Sarco.

"Con Ezequiel Fernández incorporamos a un jugador con gran precisión en el pase y muy fuerte en los duelos, que nos será de gran utilidad gracias a su potencia y estilo de juego agresivo", señaló el director general deportivo del club.

Equi llega al Leverkusen en un momento de recambio del conjunto alemán tras la salida de Xabi Alonso del puesto de entrenador, de su estrella Florian Wirtz, quien se marchó al Liverpool, y de Granit Xhaka, quien jugaba en su posición y se fue a la Premier League.

Para reemplazar a Xabi Alonso, el Leverkusen contrató a Erik Ten-Hag, pero el neerlandés ya fue destituido de su cargo, tras solo tres partidos, por lo que Equi aún no sabe quién será su entrenador.

El Leverkusen volverá a jugar el 12 de septiembre, tras la fecha FIFA, ante el Frankfurt desde las 15:30.

Cuánto dinero le ingresa a Boca por la venta de Fernández

Al "Xeneize" le corresponde un 4% del monto total, es decir, alrededor de 1 millón de euros.

La venta original de Equi al Al-Qadsiah fue en 2024 cuando el club árabe pagó su cláusula de rescisión, de 18,7 millones de euros.

Lectura rápida

¿Quién es Ezequiel Fernández? Es un mediocampista argentino que llega al fútbol europeo tras su paso por el Al-Qadsiah.

¿Cuánto pagó el Bayern Leverkusen por Fernández? Alrededor de 25 millones de euros.

¿Qué porcentaje de plusvalía se incluyó en la operación? Un 15% en caso de futura reventa.

¿Cuándo fue anunciado Fernández por el Leverkusen? El lunes a través de las redes sociales.

¿Cuánto dinero le corresponde a Boca por la venta de Fernández? Alrededor de 1 millón de euros, que representa el 4% del monto total.

