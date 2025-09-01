En vivo

Un argentino jugará un año a préstamo con Enzo Fernández en el Chelsea

El campeón del mundo tendrá a un argentino como compañero. Alejandro Garnacho también firmó por el club "Blue". 

01/09/2025 | 14:25Redacción Cadena 3

FOTO: Enzo Fernández es uno de los referentes del Chelsea de Inglaterra.

El mediocampista argentino del Brighton and Hove Albion de Inglaterra, Facundo Buonanotte, fue presentado en el Chelsea donde jugará un año a préstamo junto al campeón del mundo Enzo Fernández.

Este lunes, en el anteúltimo día del mercado de pases, el flamante campeón del Mundial de Clubes de la FIFA anunció la incorporación del ex jugador de Rosario Central. El oriundo de la localidad santafesina de Pérez arriba al equipo de la capital inglesa de Londres a préstamo por un año y sin opción de compra.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El futbolista aseguró que “es un gran paso en mi carrera. Estoy muy feliz de estar aquí y listo para dar lo máximo al equipo y al cuerpo técnico. Estoy seguro de que será una temporada positiva donde tendré la oportunidad de jugar Liga de Campeones por primera vez. Será un gran desafío y espero poder ayudar al club a lograr sus objetivos”.

El mediocampista de 20 años estuvo cedido la pasada temporada en el Leicester City que terminó descendiendo al Championship, la segunda división del fútbol de Inglaterra, y tuvo grandes chances de volver a salir préstamo al recientemente ascendido Leeds United pero fue el Chelsea quién terminó quedándose con los servicios de Buonanotte.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Al principio fue un poco un ‘shock’, todo era diferente: el idioma, la cultura e incluso el anochecer temprano en invierno. Es muy diferente del fútbol en Argentina. Tienes que estar preparado mental y físicamente, especialmente porque el fútbol aquí es muy intenso. Es algo en lo que he tenido que trabajar mucho, pero me he adaptado y estoy progresando” agregó en relación con su adaptación al fútbol inglés, lugar donde juega desde enero de 2023.

Lectura rápida

¿Quién es el jugador presentado en el Chelsea? El jugador presentado es Facundo Buonanotte, mediocampista argentino.

¿Cuál es la duración del préstamo? El préstamo tiene una duración de un año.

¿De qué equipo proviene Buonanotte? Proviene del Brighton and Hove Albion.

¿Qué experiencia previa tiene Buonanotte en Inglaterra? Estuvo cedido la pasada temporada en el Leicester City.

¿Cómo describe Buonanotte su adaptación al fútbol inglés? Describe su adaptación como un 'shock' debido a las diferencias culturales y la intensidad del fútbol.

