Del andamio al podio: la historia del Tucu Gómez, campeón de maratones 2025

Pedro “Tucu” Gómez llegó hace 15 años a Córdoba desde un pequeño pueblo de Tucumán, sin imaginar que su vida cambiaría por completo. Empezó trabajando como albañil, pero el destino le tenía preparada otra carrera, literalmente: la del maratón.

Su vida dio un giro inesperado gracias a su vecino, Luis Escudero, veterano de Malvinas y apasionado del running, quien lo motivó a entrenar y participar de su primera carrera. Desde entonces, no paró. “Yo no tenía ni idea de lo que era el atletismo, las carreras de calle… pero arrancamos ahí haciendo un trote, me inscribí a una carrera y ya no frenamos más”, contó Pedro en diálogo con La Argentina Posible en Cadena 3.

En este 2025, Pedro Gómez no es un desconocido: ganó el Maratón de Córdoba, el Maratón de la Bandera en Rosario y el Maratón Internacional “A Pampa Traviesa”, consagrándose campeón nacional. “Este año se corrió un poquito más de lo previsto, así que ahora estamos retomando de a poco los entrenamientos para encarar el segundo semestre”, explicó.

El esfuerzo que no se negocia

Correr después de una jornada como albañil no es fácil. Pedro lo sabe mejor que nadie. Sin embargo, asegura que cuando algo te apasiona, el sacrificio se vuelve relativo: “Cuando te gusta lo que hacés, el sacrificio pasa a un segundo plano. Tengo amigos que son médicos y entrenan a las cinco y media de la mañana en invierno. Es lo que a uno le apasiona".

Ese entusiasmo lo llevó a lograr el mejor registro argentino del año en Sevilla en 2024 y ahora se prepara para su próximo objetivo: el Maratón de Valencia, donde sueña con romper el récord argentino de maratón, del que lo separan apenas 50 segundos.

Una pasión compartida

La vida del Tucu no sólo se transformó en lo deportivo. El running le regaló también su círculo de amistades y hasta su pareja: “Mi grupo de amigos es del atletismo. Mi señora también la conocí en esta actividad. Si tu familia no te acompaña, se hace más cuesta arriba. El alto rendimiento es bastante egoísta, uno tiene que priorizarse para rendir”.

A sus 38 años, Pedro ya piensa en lo que vendrá cuando la alta competencia quede atrás. Hoy entrena a otras personas y trabaja en el área de deportes de la Municipalidad, pero no descarta dedicarse de lleno al entrenamiento. “Gracias a Dios, aprendí a hacer muchas cosas a lo largo de la vida. Nunca me quedé solo con correr", reflexionó.

Entrevista de Claudio Giglioni