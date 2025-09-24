Algas patagónicas que se transforman en biofertilizantes para el agro argentino

En un país acostumbrado a hablar de la “vaca viva” y de la “Vaca Muerta”, también existe una “vaca marina” que crece en silencio en las costas patagónicas y que comienza a mostrar su potencial transformador. Se trata de las algas que llegan por arribazón al litoral de Santa Cruz, materia prima que una pyme santacruceña convirtió en bioinsumos de alto valor agregado para la agricultura.

La empresa FertLag, fundada por Nelson Ávila en Caleta Olivia, produce activadores de crecimiento, biofertilizantes y coadyuvantes a partir de cinco variedades de algas marinas únicas en el mundo. “Nosotros trabajamos con biotecnología y nanotecnología: extraemos células vivas de las algas y formulamos productos que, en dosis muy bajas, logran fertilizar grandes extensiones”, explicó Ávila en diálogo con La Argentina Posible para Cadena 3. Según detalla, con un litro del biológico pueden cubrir hasta cinco hectáreas y, además, todos los productos cuentan con certificación de SENASA como biológicos, sin químicos ni aditivos.

El emprendimiento, que comenzó en 2010 y ganó en 2015 el Premio a la Innovación Tecnológica, emplea hoy a unas 30 personas entre laboratorio, distribución y comercialización. “Las algas tienen la capacidad de regular el pH, de hacer fotosíntesis en profundidades extremas y de aportar oligoelementos que los suelos pierden con el tiempo. Es como darle una dieta balanceada a la planta”, resume Ávila, que divide su tiempo entre Caleta Olivia y Saliqueló, en Buenos Aires, donde está el centro de distribución.

En un contexto global de creciente interés por los biológicos, FertLag se posiciona como pionera en Argentina. Con la vista puesta en seguir sumando ingenieros agrónomos y distribuidores, Ávila no duda: “La agricultura que se viene es esta. Hay muchísimas cosas para hacer en el país, y la única salida es con trabajo”.

Entrevista de Adrián Simioni