Algodón en Argentina: innovación, sustentabilidad y oportunidades de crecimiento

El algodón, esa fibra blanca que parece tan cotidiana como la leche o el trigo, fue durante siglos un lujo reservado a unos pocos. Hasta la Edad Media, quienes no podían pagar sedas tenían que convivir con la incomodidad de la wool sobre la piel. La llegada del algodón transformó la vida: suavidad, confort y accesibilidad. Hoy, este cultivo no sólo sigue siendo esencial para la vida cotidiana, sino que también se presenta como un motor clave para las economías regionales, especialmente en el norte argentino.

En diálogo con La Argentina Posible, en Cadena 3 Alejandro Fried, director de Gensus, explicó el rol de la empresa que dirige: “Gensus significa genética sustentable. Nos constituimos en 2016 y nos quedamos con la única empresa que produce semillas fiscalizadas de algodón en el país. Nuestro objetivo es generar variedades que mejoren la calidad, la rentabilidad y la sustentabilidad del cultivo”.

Un cultivo con historia y futuro

El algodón ocupa un lugar especial en la identidad de provincias como Chaco y Santiago del Estero. Fue clave para comunidades inmigrantes que se asentaron allí y se convirtió en un símbolo de trabajo y arraigo. Pero hoy enfrenta desafíos.

Argentina produce alrededor de 600.000 hectáreas de algodón por año, lo que equivale a unas 300.000 toneladas de fibra. La mitad se consume en el mercado interno y la otra mitad se exporta. Sin embargo, los rendimientos siguen siendo bajos: unas 650 toneladas de fibra por hectárea, lejos de países como Brasil (2.500), China (2.000) o Estados Unidos y Australia (1.500).

“Hay tres factores que explican esta diferencia: el clima, que no podemos controlar; el manejo del cultivo por parte de los productores; y la calidad de las semillas utilizadas. Ahí es donde Gensus aporta innovación”, explicó Fried.

El nuevo camino del algodón

La empresa presentó recientemente su propuesta de innovación, que incluye tres pilares fundamentales:

Biotecnología: el lanzamiento de Arandú, una nueva semilla con resistencia a herbicidas y plagas, que representa un hito para una pyme argentina en este rubro.

Alianzas estratégicas: un trabajo conjunto con el INTA, referente en genética y mejoramiento del algodón en Argentina.

Innovación abierta: acuerdos con otras pymes y actores de la cadena para acelerar el desarrollo y la llegada de nuevas tecnologías al productor.

“Con estas mejoras y un buen manejo de los cultivos, Argentina podría duplicar su producción de algodón y triplicar sus exportaciones en muy poco tiempo”, señaló Fried.

Un cultivo sustentable

Más allá de la rentabilidad, el algodón también se perfila como un aliado frente a los desafíos ambientales. “Es una fibra natural y renovable, a diferencia de los sintéticos que dependen de combustibles fósiles. En términos sociales, ambientales y económicos, el algodón cumple con todas las expectativas de sustentabilidad”, destacó el director de Gensus.

La apuesta, entonces, es clara: aprovechar el potencial del algodón argentino para generar más empleo, más innovación y más desarrollo en las economías regionales.

Entrevista de Adrián Simioni