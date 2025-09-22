Passerini criticó a Milei: “El ajuste genera muchísimas consecuencias negativas”

¿Cómo encontró la ciudad al asumir su gestión y cómo espera dejarla?

En 2019, cuando asumí la viceintendencia con Martín Llaryora, la ciudad se encontraba en un estado de abandono, con un alto nivel de endeudamiento.

El 62% del presupuesto se destinaba solo al pago de sueldos, y había una clara falta de obras y decisiones. A pesar de la pandemia en 2020, logramos poner la ciudad en marcha. Elegimos trabajar en equipo con el gobierno provincial (con el entonces gobernador Schiaretti), lo cual generó un cambio sustancial en el rumbo de la ciudad.

Actualmente, en esta segunda etapa, nos enfocamos en infraestructura y servicios, pero especialmente en liberar a la ciudad de una deuda financiera contraída en dólares que es heredada. Somos la única municipalidad de Argentina con deuda en dólares. Estamos realizando un gran esfuerzo administrativo para pagar los vencimientos de capital con recursos propios, sin hablar de "ajuste" ni resignar obras.

¿En qué consiste ese achicamiento de gastos o reordenamiento que implementaron, si prefiere no llamarlo ajuste?

Prefiero no usar la palabra "ajuste" por la asociación con las medidas del presidente Milei, que han generado consecuencias que, paradójicamente, nos obligan a incrementar los servicios. El intendente es el primer mostrador ante el cual la gente reclama cuando le falta algo, sea un servicio municipal o cuestiones como medicamentos. Esto incluye el aumento de prestaciones en hospitales o la incorporación de alumnos al sistema público de educación porque no pueden pagar una escuela privada. Nuestro ordenamiento, implementado desde hace cinco años y nueve meses, implica no designar empleados de planta permanente y reducir significativamente el impacto de la masa salarial. Si bien la municipalidad paga de los mejores sueldos de Argentina, la prioridad de la inversión está en los servicios y la obra pública, y no en el mantenimiento de un gran grupo de recursos humanos.

Los mensajes que recibimos reflejan muchas quejas vecinales sobre servicios municipales, como la limpieza de basurales, el transporte y la higiene urbana. ¿Siente que están logrando satisfacer estas demandas?

La ciudad tiene un sistema de recolección de residuos y un sistema de transporte cuyas concesiones llegan al final de su periodo de 10 años en nuestra gestión. Respecto al transporte, implementamos medidas muy fuertes en marzo de este año que impactaron al inicio, pero hoy el servicio está en franca recuperación. Estamos en el 91% del cumplimiento de objetivos, que se mide por la cantidad de coches y la frecuencia. Retiramos a una de las principales concesionarias que había monopolizado el servicio y otorgamos una licencia precaria a dos empresas de Córdoba. Pese a que la Nación retiró los subsidios y no recibíamos la SUBE (aunque ya la recibimos), hemos hecho un ordenamiento del sistema y hemos reducido a la mitad el subsidio de recursos propios que antes era de 10.500 millones de pesos mensuales. Hoy estamos prestando un servicio muy cerca del 100% del cumplimiento de los objetivos con un gran ahorro. En cuanto a la higiene urbana, debemos adecuar la prestación del servicio. Córdoba tiene el ejido más grande de Argentina (576 km²), con un crecimiento muy desordenado y sin el desarrollo consecuente en servicios de salud, transporte o educación, lo que recae en el municipio.

Estamos llevando adelante una política muy agresiva de defensa del cuidado del ambiente, incluyendo la implementación de juzgados de faltas ambientales. Un basural a cielo abierto no es solo una cuestión estética, sino un foco insalubre. Hemos detectado que el volumen de los depósitos de basura clandestina o ilegales, especialmente en los bordes y entradas de la ciudad, son volcamientos de grandes volúmenes realizados por empresas, muchas veces provenientes del Gran Córdoba. Por eso, aplicamos sanciones severas, secuestramos y multamos vehículos, y en algunos casos estamos evaluando la expropiación de terrenos para transformarlos en centros de transferencia de residuos. Además, lo que la gente paga por la tasa de limpieza solo cubre un tercio de lo que la municipalidad gasta para mantener la ciudad limpia. Por ello, exigimos mayor eficiencia a las empresas concesionarias y buscamos generar herramientas que permitan ahorrar, sin significar mayores costos.

Volviendo al transporte: en medio de esta crisis, ¿es viable pensar en sistemas alternativos de transporte para Córdoba, más allá de colectivos y trolebuses, como trenes o subterráneos?

El subterráneo es inviable. No obstante, sí trabajamos en la alternativa de la multimodalidad a partir de incorporar el ferrourbano, que siempre fue un objetivo. Hemos gestionado esta posibilidad, pero chocamos con la dificultad de gestión del gobierno nacional. Cuando se está cerca de una solución, cambian o echan a los funcionarios, o les quitan la autoridad. Esto es una dificultad que compartimos los intendentes de las ciudades capitales. El Gobierno nacional adolece de una falta de gestión; no se puede sólo ajustar; hay que dar respuestas y no hay respuestas.

El sistema de trenes depende del Gobierno nacional. Tenemos diseñado un circuito para el transporte metropolitano (que está discutiéndose en el Concejo Deliberante) que incorporaría un ferro urbano desde La Calera hasta Estación Flores, pasando por Ciudad Universitaria. Esto ofrecería una solución importante, pero sigue siendo negada a los cordobeses por la falta de decisión del Gobierno nacional.

Respecto al Gobierno provincial, ¿qué nivel de colaboración tienen y cómo es su relación?

Es excelente; somos un equipo. Martín (Llaryora) entiende la gestión municipal. Estamos atravesando una crisis sin precedentes, donde el Estado nacional se ha retirado de muchas de sus obligaciones, forzando a provincias y municipios a hacerse cargo de prestaciones en transporte, salud y educación. Tener un gobernador que acompañe la gestión y entienda la dimensión de la problemática es una ventaja comparativa en Córdoba. La provincia mantiene una política pública de respeto al federalismo provincial a través de la "mesa provincia-municipio" desde hace muchos años. El gobernador nos acompaña y entiende que somos la ciudad más grande y con una perspectiva metropolitana.

Si bien usted señala que las problemáticas se incrementaron con la gestión nacional de Milei, ¿existió una demanda social contenida o retenida durante la pandemia, que fue un punto de inflexión con graves consecuencias sanitarias y económicas?

Sí, la pandemia fue un punto de inflexión con gravísimas consecuencias económicas y sanitarias, y hoy estamos sufriendo una "pandemia de salud mental". El consumo problemático se ha incrementado a niveles exponenciales. Esto fue una consecuencia directa de la pandemia, viéndose un aumento en el consumo de alcohol, psicofármacos recetados y drogas ilegales. Por el incremento de la pobreza, el consumo ilegal se ha degradado: el paco, la pasta base o la cocaína fumada —la peor y la que más degrada— constituyen casi el 80% del consumo problemático en lugares de bajos recursos. Este combo genera problemas de salud mental, y nos encontramos con un gobierno nacional que era malo en la gestión anterior (Alberto Fernández) y hoy es peor, habiendo cerrado servicios.

Nosotros estamos inaugurando nuestro cuarto centro municipal de atención para personas con problemas de salud mental y consumo problemático. Somos el municipio de Argentina que más presupuesto dedica a esto. Las líneas de atención han registrado un incremento del 500% en los últimos dos años. La falta de respuesta de los niveles nacionales incrementa la exigencia presupuestaria en provincias y municipios, porque a la gente hay que atenderla.

¿También se ha registrado un incremento en la cantidad de personas en situación de calle?

Claramente hay un incremento. En el peor momento de la pandemia asistimos a 547 personas en situación de calle. Hoy, con tres meses de año por delante, llevamos asistidas más de 2.500 personas, es decir, la cifra se cuadruplicó y se proyecta a quintuplicarse. Esto es dramático. Hemos tenido casos muy dolorosos, como el de una persona que, durmiendo en un contenedor, fue casi compactada por un camión de recolección. Estos casos se han multiplicado producto de la crisis económica y social. Los esfuerzos que hacemos los estados municipales y provinciales terminan siendo insuficientes ante la magnitud de la crisis.

¿Por qué considera que el valor de la Guardia Urbana Municipal (GUM) no fue comprendido, al menos en un principio?

La Guardia Urbana Municipal (GUM) nació para cubrir objetivos que nos permitía la ley de seguridad y que la Jefatura de Policía determinó que debíamos atender, como escuelas y espacios públicos. La verdad es que esos objetivos están cumplidos de manera eficiente. La GUM se complementa con el programa Cordobeses en alerta (antes Ojos en Alerta), que combina un dispositivo de seguridad policial con participación vecinal. Un objetivo cumplido fue eliminar el cobro indebido del estacionamiento en el Parque Sarmiento, que desde enero es uno de los lugares más seguros de la ciudad. Estamos trasladando esa experiencia e instalando cámaras de seguridad. El incremento de la inseguridad va de la mano del aumento del consumo problemático y la situación económica. La GUM cumple los objetivos con personal civil y armas menos letales, trabajando en coordinación con la policía. En un año y nueve meses, por ejemplo, no hemos tenido un solo hecho de inseguridad en las escuelas municipales y provinciales que cubre la Guardia Urbana. La GUM cumple un primer nivel de atención en reclamos en un territorio delimitado por la policía, pero la respuesta a la complejidad actual de la inseguridad no está en su capacidad.

En el marco de la economía del conocimiento, ¿está conforme con el acuerdo alcanzado para la regulación de plataformas de transporte como Uber, considerando que es un tema difícil de regular a nivel mundial?

Nosotros fuimos destinatarios de una resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia, originada en un conflicto de hace ocho años con la gestión Mestre (aunque la controversia se centró en Cabify). El fallo dictaminó que es un servicio privado de carácter público y nos obliga a regularlo. El Concejo Deliberante sancionó una ordenanza con consenso casi unánime (28 de 31 concejales) y ahora estamos en la instancia de la reglamentación. En muchas ciudades del mundo estos sistemas conviven, y Córdoba tiene que ser una de ellas. Debemos garantizar seguridad jurídica, que es lo que piden las empresas. Las aplicaciones son innegablemente adoptadas por los usuarios y muchos taxis y remises también las usan. El corazón de la ordenanza es garantizar que, independientemente de la aplicación o la empresa, la persona que conduce sea idónea y que el registro digital sea común a todos. También exigimos requisitos de seguridad para el vehículo. Esto garantiza la seguridad de la gente que viaja y representa un paso hacia la modernidad.

Respecto al episodio de Mercado Libre, que fue noticia nacional por el cierre de su oficina debido a la tasa municipal, ¿a qué conclusión llegó la Municipalidad sobre ese tema?

Mercado Libre tomó una decisión comercial. La empresa sigue operando en Córdoba y ha incrementado su facturación de manera exponencial, lo cual es una muy buena noticia. Lo que no ha hecho es invertir en la ciudad. Nosotros enviamos al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza de Promoción de Actividades Productivas, donde ofrecemos baja de alícuotas a cambio de inversiones, aplicable tanto a pequeños emprendimientos como a grandes empresas. Mercado Libre sigue operando y le va muy bien en Córdoba. Ellos tuvieron una baja de alícuota del 33% en 2023. Su facturación se incrementó exponencialmente, lo que hace que, aunque la alícuota sea menor, el monto total en pesos pagado sea mayor. Les hemos ofrecido la posibilidad de hacer inversiones para poder discutir una mejoría de alícuotas.

A pesar de la falta de tiempo, ¿qué libro le gustaría recomendar para donar a la biblioteca virtual de oyentes de Cadena 3?

Recomiendo un libro para el ocio. Soy un gran admirador de Roberto Fontanarrosa, el humorista gráfico de Rosario que se inició en Hortensia. Publicó varios libros de cuentos y ficción. Recomiendo en particular el libro "Best Seller". Es muy gracioso, una parodia perfecta de las historias de espionaje al estilo James Bond. Es un libro corto, muy divertido, que leí hace más de 30 años y no pierde vigencia.

Entrevista de Sergio Suppo.