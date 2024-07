Elecciones en Venezuela: políticos extranjeros denuncian que no pueden ingresar

Parlamentarios europeos, ex presidentes latinoamericanos y políticos de gran parte del mundo denunciaron en las últimas horas el rechazo por parte del Gobierno de Nicolás Maduro para entrar al país, de cara a las elecciones que se llevarán a cabo mañana.

El equipo de campaña de Edmundo González Urrutia denunció que el español y ex diputado del partido político Vox Víctor González fue deportado por funcionarios venezolanos.

"Víctor logró entrar a Venezuela ayer y hoy el régimen lo fue a buscar al hotel para deportarlo", informó el Comando con Venezuela, que exige "que se respete su integridad física y cesen los atropellos".

Lo mismo ocurrió con el senador uruguayo Pablo Viana, quien publicó a través de su cuenta en X (antes Twitter) que junto a él también fueron sacados del país un sacerdote católico español y tres mujeres colombianas.

"Intentamos con mucha discreción y respeto acompañar a María Corina Machado y todo el pueblo venezolano, pero los funcionarios aeroportuarios después de cuatro horas incomunicados y de consultas con sus mandos superiores, y diría que hasta con un dejo de resignación, nos escoltaron al avión para devolvernos a Bogotá", publicó Viana.

He sido deportado, hace algunos instantes, junto a un sacerdote católico español y tres mujeres colombianas.



Intentamos con mucha discreción y respeto acompañar a @MariaCorinaYA y todo el pueblo venezolano, pero los funcionarios aeroportuarios después de 4 horas incomunicados y… — Pablo Viana (@pabloviana_ok) July 27, 2024

El senador agradeció y aseguró que el panorama para el 28 de julio "renovará la esperanza de todo un pueblo y un continente".

"Me voy no con poca bronca pero con la convicción de poder compartir juntos la alegría de la libertad. La tiranía y sus cómplices no se saldrán con la suya", precisó.

Las elecciones presidenciales en Venezuela se realizarán este domingo y más allá de las listas que se presentarán los máximos candidatos son el actual mandatario y González Urrutia, quien parece acaparar los votos que iban a ser para la líder opositora María Corina Machado, quien había sido inhabilitada para estos comicios.

Parlamentarios europeos y ex presidentes de varios países latinoamericanos denunciaron sobre la imposibilidad de ingresar o viajar a Venezuela.

En ese sentido, se informó que a los parlamentarios que habían sido invitados por la oposición venezolana no se les permitió entrar en el país y fueron "expulsados en otro avión".

Según trascendió, el motivo de que no se los admitiera fue el haber votado una serie de resoluciones en el Parlamento Europeo.

A ellos se les sumaron los senadores chilenos Felipe Kast y Rojo Edwards (Republicanos), quienes viajaron a Venezuela con la intención de observar las presidenciales, pero tampoco pudieron ingresar al país.

A la delegación oficial del Senado de Chile nos acaban de deportar de Venezuela. El miedo de Maduro a perder el poder es el mejor síntoma de que este Domingo Edmundo González, @MariaCorinaYA y el Pueblo de Venezuela van a recuperar su democracia y la libertad pic.twitter.com/qtyHuHV7Jc — Felipe Kast (@felipekast) July 26, 2024

Asimismo, a la senadora colombiana Angélica Lozano le quitaron durante una hora su pasaporte en el Aeropuerto de Maiquetía, según lo contó ella misma en un video que difundió.

A Lozano y a otras personas, según su testimonio, les prohibieron comunicarse con las embajadas de sus países y no les dieron mayores explicaciones sobre el motivo por el que no podían entrar a Venezuela.

Los ex mandatarios Jorge "Tuto" Quiroga (Bolivia), Vicente Fox (México), Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) y la ex congresista colombiana Martha Lucía Ramírez tuvieron que bajarse del vuelo 223, luego de haber estado una hora esperando su despegue.

El gobierno de Panamá reveló que una vez que los ex presidentes abandonaron el avión se les informó a través del ministro de Transporte de Venezuela, Ramón Celestino Velásquez, que ya "no habrá ningún impedimento" para los vuelos..

Respaldo del Parlamento europeo a la oposición

En otro orden, la presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola, mantuvo este sábado una llamada telefónica con Machado y le aseguró que "el mundo está atento a estas elecciones", las cuáles se realizarán este domingo.

"Excelente llamada con la inspiradora y valiente María Corina", señaló Metsola en su cuenta en X (antes Twitter).

Asimismo, añadió: "Siempre defenderemos el estado de derecho, la libertad y los derechos de las personas".

La también diputada conservadora italiana aseguró que están "del lado de la democracia" y precisó: "El mundo está atento a estas elecciones".

Machado le respondió a Metsola con otro mensaje en la cuenta X, en la que agradeció por "esta productiva conversación y por su compañía y apoyo a todos los venezolanos durante este proceso, en especial en estas horas críticas".

"Sabemos que Europa está siguiendo minuto a minuto todo lo que está ocurriendo en Venezuela, y están muy atentos a la elección presidencial de mañana", indicó.

Y agregó: "Para los venezolanos es muy importante saber que el mundo acompaña nuestra causa por la democracia y la libertad".