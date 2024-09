Si hiciste el carnet de conducir en alguna de estas ciudades, no podrás manejar

Doce municipios de la provincia de Córdoba emiten carnés de conducir que no se consideran válidos para manejar en las rutas. En ese sentido, desde la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito del Gobierno provincial explicaron que su utilización implica una falta grave, con quita de puntos y multas.

Se trata de municipios y comunas que no están adheridas al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (Repat) ni al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (Renat) y que emiten licencias que no son válidas.

La provincia de Córdoba decidió sobreseer las multas impuestas a conductores que obtuvieron sus licencias de conducir en centros no homologados, siempre que estos conductores residan en la misma localidad donde se emitió el documento. Miguel Ángel Rizzotti, titular de prevención de accidentes de tránsito de la provincia, explicó, en diálogo con Cadena 3,que esta medida responde a un atraso en la adecuación de los centros emisores a la nueva normativa provincial.

“Se dispuso sobreseer a todos los ciudadanos cuyo domicilio, según el documento nacional de identidad, coincide con el domicilio del respectivo centro emisor”, indicó Rizzotti. “Entendemos que la sanción por el atraso del gobierno local en adecuar su centro emisor a lo dispuesto por la ley 10.859 no debe recaer sobre el ciudadano”, agregó, enfatizando el principio indubio pro administrado.

El titular de Prevención de Accidentes de Tránsito aclaró que los ciudadanos que obtuvieron su licencia en su localidad, como en el caso de Malagueño, no serán multados. “Ese ciudadano que fue a su municipio, sacó la licencia en el centro emisor de su domicilio, entendía que lo seguía habilitando. En ese caso no va a ser multado, va a ser sobreseído”, afirmó Rizzotti.

Sin embargo, esta disposición no aplicará a aquellos que obtuvieron su licencia en centros emisores de otras localidades o provincias. “A esa gente cuyo domicilio no coincida con el centro emisor, no va a tener el beneficio y va a quedar firme la multa”, advirtió. “La multa va a seguir para aquel que, por ejemplo, vive en Córdoba, tiene el domicilio en Córdoba, pero el carnet lo sacó en un centro no habilitado”, añadió.

Rizzotti también mencionó que toda la información relacionada con estas disposiciones estará disponible en el CIDI, para que los ciudadanos puedan consultar fácilmente su situación.

En total, son 126 las localidades que no están adheridas y 12 las emisoras de carnés que están inhabilitados:

• Falda del Carmen.

• La Paisanita.

• La Rancherita.

• La Serranita.

• Malagueño.

• Potrero de Garay.

• Rafael García.

• Toledo.

• Valle de Anisacate.

• Villa del Prado.

• Villa Parque Santa Ana.

• Villas Ciudad América.

Las licencias que fueron emitidas por estos municipios y comunas dejaron de ser válidas en julio de 2023 a partir de la sanción de una ley que rige en la provincia de Córdoba y que surgió tras el escándalo por el siniestro vial fatal que protagonizó el exlegislador Oscar González en octubre de 2022.

El exlegislador tenía en ese momento una licencia emitida por Las Tapias, mientras que el domicilio registrado en su DNI figuraba en otra parte. González tampoco debía estar habilitado para manejar por la cantidad de multas que tenía.

La Policía Caminera debe verificar en el caso de los municipios y comunas sin adherir al Repat y Renat que los carnés sean emitidos después de julio de 2023, cuando se promulgó la ley provincial.

Si el domicilio del DNI es igual al que figura en la licencia y fue emitida después de esa fecha, se labra una multa. Si no coinciden el domicilio del carnet con el del documento, se labra una multa con retención de la licencia.

El Gobierno de Córdoba puede denunciar penalmente a los intendentes o jefes comunales de municipios que no estén habilitados.

Si una persona necesita obtener el carnet y su municipio no tiene la habilitación, podrá obtenerla en una jurisdicción distinta. Es la única excepción. Sin embargo, la ley provincial marca la obligatoriedad de obtener la licencia en el municipio donde el solicitante tenga domicilio, en caso de cumplir con los requisitos.

Quienes tengan un carnet de conducir emitido en alguno de los 12 municipios no habilitados, deberán sacarlo en cualquier otro que esté habilitado.

Por ejemplo, una persona de La Serranita puede sacar el registro en Alta Gracia, que tiene un centro emisor con habilitación. En tanto, una persona con domicilio en Alta Gracia deberá obtener la licencia en esa localidad sin excepción.

Las multas más graves, según la Ley de Tránsito N° 8.560, pueden alcanzar los $220.800, según se fijó en el último aumento a partir de los cambios en el precio de la nafta súper (200 Unidades Fijas de Multas, antes era 100). Las sanciones por no tener el carnet en regla prevén una multa y la quita de cuatro puntos.

Toledo y Malagueño dos puntos de conflicto

La reciente medida del gobierno provincial sobre la emisión de licencias de conducir generó preocupación entre los intendentes de varias localidades, quienes consideran que se trata de un "baldazo de agua fría". El intendente de Toledo, Sergio Marín, expresó su sorpresa al no estar al tanto de la situación, indicando que "nos tomamos por sorpresa" y que "no nos brindaron ningún tipo de información" tras asumir el cargo el 10 de diciembre del año pasado.

El jefe comunal aclaró que, tras conversaciones con el gobierno provincial, se acordó no multar a los automovilistas que tengan el carnet de conducir emitido en Toledo y que también acrediten domicilio en la localidad. "Los ciudadanos que tengan domicilio, que acrediten en el domicilio, en la localidad que se emitió el carnet no van a ser multados", aseguró el intendente.

Por otro lado, el intendente de Malagueño, Marco Fey, también se refirió a la situación. "Nosotros estamos adheridos a la ley de tránsito desde el año 99", dijo, y agregó que se acordó "no emitir más licencias de conducir hasta no armonizar y homologar nuestros centros de emisión". Fey confirmó que las licencias emitidas antes del 20 de julio de 2023 son válidas y que los ciudadanos pueden circular sin temor a sanciones.

Ambos intendentes coincidieron en que sus municipios suspenderán la emisión de nuevas licencias hasta que se regularice la situación. "Aquellas personas que se les venza la licencia en los próximos días les van a emitir una prórroga", afirmó Marín. En el caso de Malagueño, se enviarán las licencias con validez nacional a aproximadamente 4.600 personas una vez que se complete el proceso de homologación.

Sin embargo, la situación es más compleja en Ciénaga del Coro, donde se están emitiendo licencias sin estar adheridos al sistema provincial. Un oyente de Cadena 3 reportó que recibió una multa y le retuvieron la licencia por no tener validez nacional. Esta situación podría generar un aumento en las multas y descontento entre los ciudadanos.

Informe de Gonzalo Carrasquera y Jorge Mercado.