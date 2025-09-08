Rodríguez Yebra: “Milei debe encontrar un nuevo mecanismo de gobernabilidad”

FOTO: "Es difícil pensar en un Gobierno ganador en octubre", dijo Rodríguez Yebra.

El periodista de La Nación, Martín Rodríguez Yebra, reflexionó este lunes sobre el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires y sus implicaciones para el futuro político de Javier Milei.

En diálogo con Cadena 3, Rodríguez Yebra consideró que la victoria del peronismo genera incertidumbre en el gobierno de Milei, que enfrenta una crisis profunda. "Está obligado a revisar todo: su equipo, sus alianzas y su programa económico", afirmó.

El analista destacó que la derrota en Buenos Aires hace improbable que Milei pueda presentarse como un gobierno respaldado por la sociedad. "El resultado de la provincia de Buenos Aires es un golpe duro para el gobierno", señaló.

Rodríguez Yebra comparó la situación actual con la de Mauricio Macri tras la derrota en las PASO de 2019. "Milei tiene dos años de mandato por delante, pero enfrenta un Congreso donde es minoría y enemigos potenciales", advirtió.

El analista también mencionó que la convocatoria a los gobernadores es un "intento razonable" de Milei por recuperar el rumbo y las alianzas que le permitieron gobernar en su primer año. "El Gobierno debe reinventarse y encontrar un nuevo mecanismo de gobernabilidad", enfatizó.

Sobre el margen de maniobra política, Rodríguez Yebra indicó que el Gobierno necesita mostrar humildad y aceptar la derrota. "Es fundamental que Milei se presente como un líder dispuesto a reconstruir alianzas", dijo.

Finalmente, el analista consideró que Milei debe incluir a gobernadores aliados en su estrategia. "Él tiene que negociar ley por ley, pero sin el látigo, porque lo acaba de perder", concluyó.

