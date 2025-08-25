En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Ctral. Córdoba

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Ctral. Córdoba

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Vélez

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Aldosivi

La Plata

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Informados al regreso Notas

Macario, de la UIC: “Las tasas altas conspiran contra el desarrollo industrial”

El titular de la Unión Industrial de Córdoba dijo a Cadena 3 que los intereses “deben ser más racionales”, porque afectan el crédito. En el Coloquio de la UIA, la próxima semana en la provincia, se firmará un “pacto productivo”. 

25/08/2025 | 19:30Redacción Cadena 3

FOTO: Luis Macario, presidente de la Unión Industrial Córdoba (Foto: archivo).

  1.

    Audio. Luis Macario, de la UIC: “Las tasas altas conspiran contra el desarrollo industrial”

    Informados al regreso

    Episodios

El presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Luis Macario, afirmó este lunes que las tasas de interés deberían bajar, porque, si están elevadas, afectan el acceso al crédito, que es "crucial para el desarrollo productivo". 

"La industria, si no tiene crédito, no puede desarrollarse", dijo Macario a Cadena 3, enfatizando la importancia de ajustar las tasas dentro de un marco de racionalidad para favorecer las inversiones.

Pacto productivo

En otro orden, Macario destacó que la semana que viene se celebrará en Córdoba el Día de la Industria, en coincidencia con el Coloquio de la Unión Industrial Argentina (UIA). "Vamos a estar firmando un nuevo pacto productivo, que es como un decálogo de la industria para defender los intereses del sector", afirmó.

Sobre la percepción de los industriales, Macario mencionó: "La mayor parte de las empresas ven con optimismo la salida hacia una economía más racional, siempre y cuando la política lo permita". 

También se refirió a la necesidad de reformas estructurales, incluyendo la reforma impositiva, para mejorar el entorno económico en Argentina.

La ruta del maní

Macario propuso la creación de la ruta del maní en la provincia. "Tendríamos que crearla. Ése era un viejo anhelo de la cámara", aseguró, destacando que, a pesar de que Córdoba ya cuenta con la ruta del vino, el maní "no tiene el mismo glamour".

El dirigente indicó que este año se ha registrado un récord histórico en el área de siembra de maní, con un total que oscila entre 200 y 430 mil hectáreas. "Venimos de un año donde hemos tenido un buen volumen de siembra, pero este año hay un exceso de maní importante", explicó, aludiendo a la caída de precios en el mercado.

Córdoba exporta maní a más de 100 destinos, siendo el principal la Unión Europea (UE). "Rotterdam es la puerta de entrada por excelencia y un 60% de la producción de maní argentina va ahí", detalló. 

Destinos alternativos incluyen Taiwán, China y Sudáfrica, lo que refleja la consolidación del maní cordobés como un producto de excelencia.

Entrevista de "Informados, al regreso".

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho