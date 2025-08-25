Macario, de la UIC: “Las tasas altas conspiran contra el desarrollo industrial”

El presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Luis Macario, afirmó este lunes que las tasas de interés deberían bajar, porque, si están elevadas, afectan el acceso al crédito, que es "crucial para el desarrollo productivo".

"La industria, si no tiene crédito, no puede desarrollarse", dijo Macario a Cadena 3, enfatizando la importancia de ajustar las tasas dentro de un marco de racionalidad para favorecer las inversiones.

Pacto productivo

En otro orden, Macario destacó que la semana que viene se celebrará en Córdoba el Día de la Industria, en coincidencia con el Coloquio de la Unión Industrial Argentina (UIA). "Vamos a estar firmando un nuevo pacto productivo, que es como un decálogo de la industria para defender los intereses del sector", afirmó.

Sobre la percepción de los industriales, Macario mencionó: "La mayor parte de las empresas ven con optimismo la salida hacia una economía más racional, siempre y cuando la política lo permita".

También se refirió a la necesidad de reformas estructurales, incluyendo la reforma impositiva, para mejorar el entorno económico en Argentina.

La ruta del maní

Macario propuso la creación de la ruta del maní en la provincia. "Tendríamos que crearla. Ése era un viejo anhelo de la cámara", aseguró, destacando que, a pesar de que Córdoba ya cuenta con la ruta del vino, el maní "no tiene el mismo glamour".

El dirigente indicó que este año se ha registrado un récord histórico en el área de siembra de maní, con un total que oscila entre 200 y 430 mil hectáreas. "Venimos de un año donde hemos tenido un buen volumen de siembra, pero este año hay un exceso de maní importante", explicó, aludiendo a la caída de precios en el mercado.

Córdoba exporta maní a más de 100 destinos, siendo el principal la Unión Europea (UE). "Rotterdam es la puerta de entrada por excelencia y un 60% de la producción de maní argentina va ahí", detalló.

Destinos alternativos incluyen Taiwán, China y Sudáfrica, lo que refleja la consolidación del maní cordobés como un producto de excelencia.

Entrevista de "Informados, al regreso".