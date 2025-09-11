La vicegobernadora de Mendoza no se afilia a LLA: “Los Menem me bloquearon”

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, no se afiliará a La Libertad Avanza (LLA) y culpó a Eduardo "Lule" Menem y Marín Menem por su fallida incorporación al partido del presidente Javier Milei.

En diálogo con Cadena 3, Casado afirmó este jueves: “Los Menem bloquearon mi afiliación por este armado que han hecho en las provincias y que les ha fallado olímpicamente en las elecciones anticipadas”.

Al ser interrogada acerca de si insistirá para unirse a LLA, contestó: "Estoy cómoda como apartidaria. Hasta que no vea que vuelven a las bases, prefiero estar así".

En ese contexto, la vicegobernadora de Alfredo Cornejo añadió: "Milei es un técnico que se enfoca en lo económico, pero decidió delegar la política en las personas incorrectas".

Por otra parte, Casado, quien es una dirigente cercana a Patricia Bullrich, compartió su perspectiva sobre la relación entre las provincias y el Gobierno nacional, resaltando la necesidad de una interacción efectiva. "Esperamos que esto no sea un diálogo de sordos", declaró, al referirse a la convocatoria del gobierno a los gobernadores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Casado indicó que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se reunió con autoridades nacionales, aunque ella aún no había tenido la oportunidad de conversar con él.

La vicegobernadora subrayó que las provincias demandan una relación más madura, donde las promesas y resoluciones se alineen con la realidad local y aseguren una distribución equitativa de los recursos. "Es fundamental que los ATN se distribuyan correctamente", añadió.

Respecto a las elecciones bonaerenses, Casado expresó que no sorprendió la victoria del oficialismo, pero sí el porcentaje obtenido. "Eso marca la diferencia. No es mérito de Cristina, sino del Gobierno nacional y su manejo político en la provincia", apuntó.

Casado también afirmó que, a pesar de los esfuerzos de la provincia por reestructurar su presupuesto, permanecen deudas con Mendoza y obras nacionales sin finalizar. "La confianza se ha roto y las acciones para recuperarla deben ser contundentes", explicó.

Finalmente, sobre las elecciones legislativas, manifestó su confianza en que el oficialismo no enfrentará dificultades en Mendoza y que la alianza con La Libertad Avanza busca consolidar un voto claro. "Dividir el voto no era conveniente", concluyó.

Entrevista de "Informados, al regreso".