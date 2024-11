La UIA defendió la competitividad, pero pide equilibrio en la apertura económica

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, advirtió este martes que Argentina "no debe pasar de un extremo a otro", sin escalas, al defender la necesidad de que el cambio de modelo económico se realice en forma paulatina.

Además, elogió que el ministro de Economía, Luis Caputo, haya mencionado la necesidad de "nivelar la cancha" antes de proceder a la apertura de las importaciones y aclaró: “La UIA no pretende confrontar; queremos que nos escuchen".

"No puedo sino menos que aplaudir lo manifestado por el ministro Caputo", sostuvo Funes de Rioja en el cierre de la 30° Conferencia Industrial de la UIA.

"La estabilización económica tiene que conducir a corregir las asimetrías que deterioran la competitividad", explicó.

"Puertas adentro, las fábricas son competitivas, pero, puertas afuera, hay mucho que corregir", añadió.

"Las pymes industriales son indispensables, por lo que nos ha complacido que hayamos tenido la primicia de que ese proyecto entrará al Parlamento", prosiguió.

"No pedimos privilegios ni concesiones, sino corregir las distorsiones. También queremos empleabilidad: capacitar la mano de obra para los retos que la tecnología requiere", señaló.

Funes de Rioja explicó que les inquieta la necesidad de mejorar la competitividad. "La mayoría de los países se preocupan de potenciar sus cadenas de valor para hacer frente a la competencia desleal, por ejemplo, de los países asiáticos".

"Somos propositivos. Trabajamos para exista un terreno equilibrado, pero en igualdad de condiciones, para lo cual es necesario equilibrar el terreno", afirmó.

"Estamos dispuestos. No necesitamos proteccionismo, sino equilibrar el terreno de juego", dijo.

Señaló que "la informalidad continúa siendo uno de los problemas más importantes de la región".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Más temprano, Funes de Rioja había dicho a Cadena 3: “Venimos a plantear los escenarios para el desarrollo, a la luz de las asimetrías que tenemos en el mercado internacional para competir”.

“Hay que alejarse de las pasiones y volver a lo racional. Nosotros de ninguna manera pretendemos que nos ignoren ni ignorar el poder normal que tienen las instituciones”, destacó.

Los discursos de apertura del evento fueron una muestra de malestar:

Funes de Rioja

# "Estoy mirando los presentes y veo que a veces la prensa se equivoca, porque decían que ‘nos vaciaron’. Estamos vacíos de algunas cosas, pero plenos de representación empresaria, y estamos contentos de que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, pueda ver el compromiso, la presencia y la necesidad de futuro de la industria”.

# “Estamos comprometidos con el país y con el futuro. Tenemos intereses y puntos de vista y pasiones, pero nuestra pasión más grande es el país”.

Martín Rappallini, presidente de la Conferencia de la UIA

#: “Los industriales no hemos tenido, no tenemos ni pedimos privilegios. No pedimos protección; queremos igualdad de condiciones para poder competir”.

# “Es ante la falta de igualdad que necesitamos una defensa del ataque de países que subsidian la producción, los insumos y las exportaciones. Países y sistemas que no cumplen con las reglas de comercio internacional establecidas”.

# “El Estado debe nivelarle la cancha a la industria nacional y el tiempo es un factor clave en este proceso de integración”.

# “Escuchamos muchos ataques injustos al empresariado nacional. Hoy quiero reivindicar al industrial, que es un sobreviviente a un constante proceso de cambio. Somos nosotros los empresarios que generamos empleo y pagamos los impuestos y sostenemos el Estado. Queremos respeto”.

Al mediodía, en declaraciones a Cadena 3, Rappallini se mostró satisfecho con el encuentro, porque, dijo, permitió puntear los temas de interés hoy para la industria.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una carta frente al malestar

Además de estas expresiones públicas y de la presencia de Pazo, las notables deserciones de Milei y Caputo generaron preocupación y comentarios entre los empresarios, que esperaban su participación en un evento clave para discutir temas cruciales, como impuestos e importaciones.

/Inicio Código Embebido/

Estaba trabajando sobre el discurso que daré a las 15:00 hs., cuando me puse a pensar sobre las medidas del gobierno para lo que será el 2025...

Ante el paisaje confirmo que seguiré a full con la motosierra...

VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! pic.twitter.com/D6mIFzd6hQ — Javier Milei (@JMilei) November 26, 2024

/Fin Código Embebido/

Un tuit emitido a media tarde pareció estar dirigido a los industriales, porque prometió seguir con la "motosierra" durante 2025.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según pudo reconstruir Cadena 3 de distintas fuentes en el encuentro, Milei avisó recién el jueves o viernes que no iría.

En la UIA, admiten que, sin embargo, envió una amable nota en las ultimas horas. Pero eso no logra enfriar el clima de malestar por el trato que reciben de parte del oficialismo.

Por ejemplo, en la red social X, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado José Luis Espert, trató a los industriales de "cara de piedra", porque "venden cosas caras y de mala calidad".

Milei justificó su falta de asistencia afirmando que ya participó en el Día de la Industria en septiembre pasado.

Por su parte, el ministro Caputo alegó un “compromiso indeclinable” en Mendoza, lo que le impidió asistir a la conferencia.

Con todo, ésta no es la primera vez que Milei se ausenta: el año pasado, también faltó a la conferencia, enviando representantes en su lugar.

La ausencia de estas figuras clave fue recibida con descontento por parte de los miembros de la UIA.

Desde el comité ejecutivo, expresaron su decepción, señalando que es “una lástima” que no asistan, especialmente porque apoyan la visión del presidente sobre el liderazgo del sector privado en el desarrollo económico.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante el encuentro, además de economistas e industriales, estuvieron presentes en una mesa redonda los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; Santa Fe, Maximiliano Pullaro; San Juan, Marcelo Orrego, y Jujuy, Carlos Sadir.

Los mandatarios abordaron consensos y acuerdos para alcanzar un modelo productivo federal, justo en momentos en que a nivel nacional se debate si habrá o no presupuesto 2025.

El evento se desarrolló en un contexto en el que los empresarios están enfrentando desafíos significativos, incluyendo alta presión tributaria y costos logísticos elevados.

La UIA ha destacado que representa el 30% de la recaudación fiscal y el 20% del empleo en Argentina, lo que subraya su importancia dentro del panorama económico nacional.

Los reclamos durante la conferencia se centraron en mejorar las condiciones para la industria nacional y abordar cuestiones críticas, como las importaciones y la competitividad del sector..

El agradecimiento de Jorge Macri

En el discurso de apertura, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Jorge Macri, agradeció a los empresarios "por no aflojar", porque "invertir y generar empleo es para patriotas".

Macri señaló que los ciudadanos argentinos, en diciembre del año pasado, optaron "por un cambio" en el que prevaleció "la libertad" y en el que, simultáneamente, comenzaron a mirar al privado "sin desprecio".

"El país necesita que le vaya bien y, además, tenemos que recuperar, como cultura, festejar el éxito del otro y, sobre todo, el éxito del privado. Festejar y aprender de ese éxito", indicó.

Informes de Sergio Suppo, Lucas Correa y Mauricio Conti.