Trabajadores judiciales redoblan la apuesta: inician un paro de 38 horas

El gremio liderado por Federico Cortelletti inicia hoy una nueva medida de fuerza en busca de mejoras salariales, en el contexto de un prolongado conflicto con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba. La protesta, comienza a las 10 y se extenderá durante todo el martes, se enmarca en un paro de 38 horas.

La decisión fue tomada en una asamblea donde los trabajadores expresaron su descontento por la reciente decisión del TSJ de descontar los días de paro y de prohibir las asambleas en los lugares de trabajo, especialmente en el Salón de los Pasos Perdidos, que había sido tomado por los empleados días atrás.

El plan de lucha de los trabajadores judiciales también contempla una movilización hacia la sede de la Apross el próximo jueves, junto con otros gremios estatales provinciales. Este acto de protesta busca visibilizar el mal funcionamiento de la obra social y los descuentos aplicados por el Gobierno de Córdoba para financiarla.

El próximo viernes, el gremio se reunirá nuevamente para definir los pasos a seguir. Desde el sindicato, se advirtió que las protestas continuarán hasta lograr un "enganche" de los salarios de los trabajadores judiciales provinciales con los de los federales, similar a lo que se había hecho anteriormente con jueces y funcionarios de Córdoba.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Desde el TSJ, indicaron que la "reestructuración" del escalafón significará un aumento promedio del 12% para los judiciales provinciales. Sin embargo, desde la cúpula del Poder Judicial sostuvieron que no habrá discusión salarial con el gremio y que las modificaciones al escalafón acordadas son "lo máximo" que se hará para mejorar los salarios en Córdoba.

El TSJ también recordó que los judiciales recibieron un incremento del 1,8% en enero, un 2% (no acumulativo) en febrero, marzo y abril, y un 2,16% que el Gobierno provincial otorgó a “cuenta de futuros aumentos”, el cual no se descontaría del 2% que se otorgó a nivel nacional. No obstante, el gremio sostiene que estas subas no se reflejan en los recibos de sueldo.

Esta semana se prevé que se descuenten los días del paro del 1° de abril, lo que podría aumentar la tensión entre ambas partes.

Adrián Balán, representante sindical, explicó en Cadena 3 que "hemos perdido más de un 40% del poder adquisitivo" desde diciembre de 2023, tras la devaluación y la inflación que superó los aumentos salariales recibidos.

Balán explicó que "los ingresantes nuestros hoy están entre 700 y 750 mil pesos, muy por debajo de la canasta básica". Además, mencionó que, tras una reestructuración, los salarios de los ingresantes se ubicarán entre 800 y 850 mil pesos, lo que sigue siendo insuficiente, dado que "los almaceneros de Córdoba dan como línea de pobreza para una familia de cuatro, un millón y medio". Esto implica que "los ingresantes necesitan dos sueldos para ser pobres".

Sobre las medidas de fuerza, Balán afirmó que "los descuentos son algo que puede suceder en conflictos, pero no toleramos acordadas arcaicas que prohíben asambleas y reuniones en los lugares de trabajo". Recalcó que "la Constitución Nacional está por encima de cualquier acordada del TSJ".

Las expectativas sobre una pronta resolución del conflicto son inciertas. Balán expresó que "esperamos que no se extienda, pero el TSJ tiene las puertas cerradas al diálogo". A pesar de tener contacto con varios vocales, la falta de apertura por parte del Tribunal complica la situación, lo que repercute en el servicio de justicia, que ya se ha visto resentido en los últimos días.

Entrevista de Miguel Clariá.