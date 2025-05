FOTO: Balearon el frente de un hospital en José C. Paz: pacientes tirados en el piso





Un violento ataque se produjo durante la madrugada de este domingo contra el frente del hospital público Ruben Caporaletti, ubicado en la localidad de José C. Paz. Un grupo de delincuentes, aún no identificados, disparó en reiteradas ocasiones contra la entrada del centro de salud, provocando destrozos y sembrando el pánico entre las personas que se encontraban en el interior. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

Según se pudo observar en las grabaciones de las cámaras de seguridad, varios vehículos, incluyendo autos y una moto, pasaron frente al hospital, situado en la Avenida Croacia al 2.300, alrededor de las 2:35 de la mañana, momento en que se desató la balacera.

Imágenes captadas desde el interior del hospital mostraron escenas de angustia, con pacientes y acompañantes en la sala de espera arrojándose al piso en un intento desesperado por protegerse de las balas y los vidrios que estallaban por el impacto de los disparos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En medio del caos, una mujer policía que se encontraba dentro del edificio actuó con rapidez, desenfundando su arma reglamentaria para hacer frente a los atacantes, mientras los pacientes permanecían tendidos en el suelo.

Hasta el momento, las motivaciones detrás de este violento suceso son desconocidas. Sin embargo, fuentes policiales de la Bonaerense informaron que se investiga una posible hipótesis vinculada a violencia de género.

Trascendió que una enfermera del hospital había recibido recientemente un botón antipánico tras denunciar a un hombre por acoso.

La investigación continúa para esclarecer los hechos e identificar a los responsables de este alarmante ataque.