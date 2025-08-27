La Corte exhortó al Congreso a nombrar un nuevo defensor del Pueblo tras 16 años

FOTO: "El kirchnerismo le declaró la guerra a la Defensoría del Pueblo", dijo Mondino.

La Corte Suprema de Justicia exhortó al Congreso de la Nación a nombrar un defensor del Pueblo, puesto que permanece vacante desde hace 16 años. Esta situación se arrastra desde la época del kirchnerismo, generando un vacío institucional que afecta a los ciudadanos.

Eduardo Mondino, ex defensor del Pueblo, señaló: “Argentina tiene una debilidad institucional manifiesta”.

Durante una entrevista con Cadena 3, Mondino recordó que el último defensor fue él mismo, quien ocupó el cargo hasta su mudanza al microcentro de Buenos Aires. “Finalmente, la Corte le dice al Congreso que debe designar el defensor del pueblo”, añadió.

La Corte también rechazó un recurso presentado por Mondino en 2009, que buscaba asimilar a los jubilados a la movilidad jubilatoria. “Evidentemente, la rapidez no se obtuvo”, criticó, refiriéndose a la mala administración de justicia en el país.

La falta de interés y acuerdos en el Congreso ha llevado a que el cargo permanezca acéfalo. “Es un cargo que requiere mayor consenso de todos los cargos que prevé la Constitución”, explicó Mondino. Este proceso se ha complicado por la necesidad de los dos tercios de ambas cámaras para su designación.

“Si uno lo ejerce con independencia, incomoda mucho al poder”, reflexionó Mondino sobre la importancia del defensor del Pueblo.

Esta figura tiene la atribución de defender los d derechos colectivos de los ciudadanos ante el Poder Ejecutivo y puede recurrir al Poder Judicial si estos derechos no son reconocidos.

En su gestión, Mondino asegura haber resuelto la mayoría de los casos planteados, destacando que “el defensor del Pueblo de la Nación” tiene la legitimación para acudir al Poder Judicial, algo que otros organismos no poseen.

Finalmente, Mondino sostuvo que los defensores del Pueblo provinciales deberían tener legitimación procesal para acudir al Poder Judicial, reafirmando que “los derechos colectivos están en cabeza de los defensores del pueblo”.

Entrevista de "Informados, al regreso".